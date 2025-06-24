MLB》山本由伸怎麼了？日本球評分析「第10個敵人」導致的惡性循環

山本由伸。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸近期登板狀況不佳，已經連續4場先發無法拿下勝投，對此日職生涯敲出2038支安打、現任球評的新井宏昌也進行分析。

山本由伸在5月26日對守護者奪下本季第6勝後，已經連續4場無緣勝投。新井宏昌指出，山本的球本身沒問題，他是能把球塞在好球帶邊角的投手，近期失分的主因與主審好球帶有關，「雖然他常挑戰邊角，但很多球被判壞球導致保送，為了搶好球數往好球帶塞，反而挨打的情況很常見。」日媒《Full-Count》對此還以「第10個敵人」下標。

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新井宏昌進一步點出，最近山本的指叉球雖然能拿三振，但也很容易被打長打，「他的指叉和野茂英雄或佐佐木主浩那種2好球後拿三振的大幅度指叉不同，他會在第一球搶好球數做使用，這種情況如果投進好球帶，就有被長打的風險。」

近期出現不少主審好球帶判決的爭議，新井宏昌也提到：「看比賽時會發現，即便同樣球路，不同的主審有的會舉手，有的不會。如果被判壞球，會直接影響下一球的投法，一次判決可能會導致壞球量暴漲，讓自己陷入困境。不是說投手要想辦法討好主審，而是主審的判決直接影響投手的節奏與結果。」

新井宏昌也對山本提出具體建議，「捕手史密斯（Will Smith）有時會要求投高角度的球，但我認為即便進壘位置偏甜，還是要盡量壓低才是關鍵。比起一直進攻邊角，不如把球壓低，這樣挨轟機率才會下降，即便被打出去也是滾地球。山本依舊保有自己的投球風格，我認為只要把球壓低，就能重新回到正軌。」

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