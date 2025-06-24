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MLB》老爸漏接大谷翔平全壘打球 小球迷「當場爆哭」畫面爆紅

2025/06/24 18:32

大谷翔平日前打出全壘打轟，球直直飛向場邊觀眾席後，一名戴著手套的老爸未能順利接住球，讓球又彈進場內，讓一旁年幼的男童疑似因此痛哭。（圖擷取自@HyeseongKimMuse 社群平台「X」）大谷翔平日前打出全壘打轟，球直直飛向場邊觀眾席後，一名戴著手套的老爸未能順利接住球，讓球又彈進場內，讓一旁年幼的男童疑似因此痛哭。（圖擷取自@HyeseongKimMuse 社群平台「X」）

廖志軒／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季重拾二刀流，並在23日道奇主場擔任先發投手及先發打擊，還在第8局打出第26轟。從轉播畫面顯示，這顆全壘打球直直飛向場邊觀眾席後，吸引球迷們爭奪，其中一名戴著手套的老爸，未能順利接住球，讓球又彈進場內，一旁年幼的男童則疑似因此痛哭，畫面引發各國網友熱議。

綜合日媒報導，目前在社群平台熱烈討論的全壘打球漏接畫面，當事人是一名住在美國洛杉磯近郊、現年43歲的日本人尾中亮介，至於號啕大哭的男童，則是他的7歲兒子仁君。賽後接受媒體採訪的尾中亮介，透露他在當天帶著家人們一起到場觀賽，還特地購買坐在左外野的全壘打區，希望有機會接到場上選手們的球。

尾中亮介回憶，他看到大谷翔平擊出的球飛過來，一邊回想著妻子告誡不可以將手套伸出欄杆進入場內，造成妨礙比賽的情況發生，一邊努力伸出手套想接球，但最終未能順利接下它。至於兒子仁君當場哭泣的原因，尾中亮介解釋，「我在伸手接球時，不小心撞到兒子，甚至還下意識把他推開了，他是因為被撞痛才哭的。」

尾中亮介補充，自己目前很懊惱未能接到這顆具有歷史意義的紀念球，因為當天是父子倆首次坐在該位置觀賽，「我想我會懊悔一輩子。」另外，尾中亮介透露兒子仁君其實是道奇隊佛里曼（Freddie Freeman）的忠實粉絲，不過仍對大谷翔平的精采表現給予「好帥」的讚嘆。

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