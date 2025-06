MLB》老爸漏接大谷翔平全壘打球 小球迷「當場爆哭」畫面爆紅

大谷翔平日前打出全壘打轟,球直直飛向場邊觀眾席後,一名戴著手套的老爸未能順利接住球,讓球又彈進場內,讓一旁年幼的男童疑似因此痛哭。(圖擷取自@HyeseongKimMuse 社群平台「X」)

廖志軒/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季重拾二刀流,並在23日道奇主場擔任先發投手及先發打擊,還在第8局打出第26轟。從轉播畫面顯示,這顆全壘打球直直飛向場邊觀眾席後,吸引球迷們爭奪,其中一名戴著手套的老爸,未能順利接住球,讓球又彈進場內,一旁年幼的男童則疑似因此痛哭,畫面引發各國網友熱議。

綜合日媒報導,目前在社群平台熱烈討論的全壘打球漏接畫面,當事人是一名住在美國洛杉磯近郊、現年43歲的日本人尾中亮介,至於號啕大哭的男童,則是他的7歲兒子仁君。賽後接受媒體採訪的尾中亮介,透露他在當天帶著家人們一起到場觀賽,還特地購買坐在左外野的全壘打區,希望有機會接到場上選手們的球。

請繼續往下閱讀...

尾中亮介回憶,他看到大谷翔平擊出的球飛過來,一邊回想著妻子告誡不可以將手套伸出欄杆進入場內,造成妨礙比賽的情況發生,一邊努力伸出手套想接球,但最終未能順利接下它。至於兒子仁君當場哭泣的原因,尾中亮介解釋,「我在伸手接球時,不小心撞到兒子,甚至還下意識把他推開了,他是因為被撞痛才哭的。」

尾中亮介補充,自己目前很懊惱未能接到這顆具有歷史意義的紀念球,因為當天是父子倆首次坐在該位置觀賽,「我想我會懊悔一輩子。」另外,尾中亮介透露兒子仁君其實是道奇隊佛里曼(Freddie Freeman)的忠實粉絲,不過仍對大谷翔平的精采表現給予「好帥」的讚嘆。

Omg poor kid ????



He’s crying because his dad tried to catch a Shohei Ohtani home run ball but he dropped it ???? pic.twitter.com/u5JHtyqvUU