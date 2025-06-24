MLB》「不希望任何人可憐我們」響尾蛇教頭對傷兵爆棚有感

卡洛爾。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕響尾蛇隊台裔球星卡洛爾（Corbin Carroll）因觸身球休兵，再次檢查的結果是左手腕骨折，被放入傷兵名單。而近期傷兵滿營的響尾蛇，已經折損了主戰先發投手伯恩斯（Corbin Burnes）、終結者馬丁尼茲（Justin Martinez），捕手莫雷諾（Gabriel Moreno）也在傷兵名單中。

響尾蛇隊近期還傷了蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）和奈勒（Josh Naylor）兩位主力打者，幸虧兩人經初步檢查後，預計都不必進傷兵名單。

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響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）坦言：「從未看過的狀況。通常，我們會遇到很糟的一週、或很糟的一個月，有些選手會脫離戰線一陣子。但很少遇到選手接二連三受傷，對球隊和選手而言，確實很氣餒。」

卡洛爾原先初步檢查無大礙，但傷勢未能好轉，再次檢查才發現骨折。羅夫洛坦言，一度對檢查結果有些困惑，他希望能再尋求更多意見，藉以評估卡洛爾的歸隊時間。

羅夫洛也說：「我為這支球隊感到驕傲，他們撐住了，排除雜念，踏上球場全力拚戰。這就是比賽的一部分，但我們的確承受了很多，這點毋庸置疑。當然，也有很多球隊經歷相同情況，我不希望任何人為我們感到可憐，現在輪到我們想辦法面對，並完成自己的工作，這就是我目前最專注的事。」

響尾蛇總教練羅夫洛。（資料照）

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