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MLB》大谷翔平回歸二刀流2場都只投1局！前大聯盟總裁痛批道奇做法

2025/06/24 19:27

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季回歸二刀流，球團自然也不希望操之過急，近2次先發登板都只讓大谷投1局退場，不過此做法卻引來前馬林魚總裁塞森（David Samson）批評。

大谷近2場先發登板表現漸入佳境，昨天對國民投1局沒被敲安無失分，還送出2次三振，最快球速催到98.8英哩（約159公里）。然而對於大谷2場先發都只投1局，塞森表達強烈不滿：「大新聞！大谷每個禮拜天投球，所有媒體都要停下來報導，但他只投1局，然後呢？到底在幹嘛？如果我是洛杉磯記者，我會直接問羅伯斯（Dave Roberts），你們到底打算怎麼用大谷？」

道奇總教練羅伯斯日前接受《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）採訪時表示，目前還無法確定大谷完全準備好的狀態為何，因為他並非一般的先發投手，所以要說他是否能丟6局、用球數拉到90球，都還是未知數。

對此塞森更不買帳，「你說出你原本不敢說的話，你們現在就是再濫用大谷的二刀流名額。現在你們乾脆不讓他在小聯盟復健，直接在大聯盟投個1局就交差了事？」他持續抨擊：「每隔5、6天投1局是怎樣？這連春訓的牛棚練投都不如，春訓至少會每2天丟一次牛棚，賽季開始前再連續登板加強狀態。」

昨天賽後羅伯斯也解釋只讓大谷投1局的用意，目的是要讓大谷打者的同時，以投1局的方式逐步調整，慢慢讓身體習慣這樣的節奏，下次登板可能會投2局。羅伯斯也透露大谷與球隊都有充分溝通，他本人也理解自己的狀況和球隊的用意，不必操之過急。

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