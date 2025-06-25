MiLB》去年一場意外導致右眼永久失明 道奇潛力火球男重生心路歷程

寇本。（取自MLB Pipeline X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕職業運動場上總是會面臨逆境，無論是自身狀態低迷或遭遇傷病，然而顯少人能像道奇農場新秀火球男寇本（Patrick Copen）的命運更加多舛，在歷經駭人傷勢後還能強勢回歸，寫下勵志故事。

23歲的寇本在2023年選秀第7輪被道奇相中，去年迎來職業生涯第一個完整賽季，合計在1A與高階1A出賽22場，投92.2局送出98次三振，防禦率3.59。然而上天與他開了個玩笑，他在去年8月一場高A賽事中，遭強襲球打中臉部，竟造成他右眼永久失明。

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縱使遭遇常人無法想像的傷痛，寇本拒絕向命運低頭，他在休養期間努力加強自身球技，今年春訓順利重返投手丘，表現甚至比以往更加亮眼，球季進行2個月後就從高A升上2A。這位身高198公分、來自馬歇爾大學的右投手，也對道奇球團的全力支持致謝，道奇向他表明他依舊是球隊一份子，讓他不必擔心能否復出，而是專心思考何時與如何康復回歸。

寇本透露，去年球季初，他花了很多時間微調投球機制，然而當要同時精進球技，又要上場比賽，就很難進行更多的調整。「所以我在無法出賽的期間，不斷從各種角度觀看自己的投球影片，並與教練討論如何改善我的動作，才能更有效率地解決打者。」

寇本。（取自道奇2A官方X）

由於右眼失明，讓寇本的深度感知能力受限，使他無法像常人一樣辨認空間與距離感，但他仍找到新的方法讓自己留在投手丘上。由於他主要依靠左眼來瞄準本壘板，所以只有在投球動作結束的最後短暫片刻，才會暫時失去目標位置；但寇本從以前就習慣在出手後迅速抬頭觀察，這樣的習慣反倒成為他現在的優勢。不過防止二壘跑者盜三壘就是較大的挑戰，因為他無法利用右眼餘光來觀察跑者，必須完全轉頭來進行確認。

如今寇本準備好要在更大的舞台上證明自己，同時也想傳達，沒有任何困難是無法克服的。「如果你內心真的相信你能做到某件事，只要你肯努力，那就沒有什麼能阻擋你。但如果這是你一生的夢想，再多的辛苦也都不會讓你感到疲倦。」

寇本目前是道奇農場第29名的潛力新秀，擁有一顆評分70的速球，最快上看99英哩，同時搭配60分的滑球、55分的卡特球與40分的變速球，控球為40分，整體評分為40（大聯盟球探報告採取20-80評分，50為平均）。本季寇本已在2A出賽3場，投15局飆20K，防禦率2.93。

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