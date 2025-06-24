MLB》水手重砲鐵捕化身全壘打王 隊友「J-Rod」：他值得拿MVP

羅里。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕現居聯盟全壘打王的水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh），本季繳出超優異長程砲火，出色的表現也讓隊友「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）坦言，羅里的表現值得拿下MVP。

今日水手迎戰雙城的比賽，羅里累計5打數繳出雙安表現，其中包括1發全壘打，除了連續6場比賽有安打外，更是連4場比賽都有開轟演出，上半季還沒打完就已累計32轟，持續堆高明星賽前左右開弓打者和捕手的最多轟紀錄，打擊三圍來到.278/.383/.665，標準化進攻指數（OPS+）更是超高的202。

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羅里的超火燙表現，也讓自家隊友「J-Rod」讚譽有加，坦言羅里絕對值得拿下他生涯首座的美聯MVP，「他現在打出來的成績很值得被關注，因為他作為捕手能打出這樣的表現非常特別，他還能夠在攻防兩端影響戰局，我不認為目前還有其他人能做到。」

另外今天的先發投手布萊恩·沃（Bryan Woo）也稱讚與他搭配的羅里，甚至有趣的表示若他身處敵隊要面對羅里，他會選擇「舉起4根手指」將他送上一壘（意指敬遠），「沒錯，我不會和他對決，我一再地強調這一點。我一直看著我們的教練，心想：『我不知道他們為何不乾脆比出四的手勢讓他站上一壘』，你幾乎可以預料到會發生這件事。」

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