田徑》名古屋亞運國手羅佩琳 泰國公開賽破400跨欄大會紀錄摘金

羅佩琳。（查爾斯運動行銷提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕31歲的羅佩琳今天在泰國田徑錦標賽女子400公尺跨欄決賽，繳出破大會紀錄的57秒85，快意奪金，也是她6月三度跑進58秒內。

羅佩琳日前在2025年台灣國際田徑公開賽女子400公尺跨欄跑出個人最佳57秒44，取得明年名古屋亞運參賽資格，確定一圓亞運夢。她坦言，「過程確實很艱辛，我曾在全運會沒能完賽，真的非常挫敗，但我不想輕易放棄。」

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羅佩琳白天訓練，下午兼任教練，晚上還可能要打工補貼訓練支出，一切就是想為自己的夢想努力一次。值得一提的是，羅佩琳堅持的背後，除了長期自律與時間管理，她還進行近視雷射手術，就是透過各種方法讓成績提升。她說，「我從小學一、二年級就近視了，後來一直戴隱形眼鏡，但其實非常不方便，尤其是比賽時下雨或流汗，眼睛常模糊，看不清楚欄架。」

羅佩琳在經紀人與濰視眼科協助，下定決心要一勞永逸。羅佩琳術後恢復順利，不再需要眼鏡或隱形眼鏡，訓練時更能全神貫注，她說：「我不需要再花腦筋去擔心視線會糊，能夠百分百投入在跑步與欄架之間的節奏感上。」

羅佩琳從今年5月在日本木南道孝紀念賽跑出57秒87，再回台灣公開賽預賽中寫下個人最佳57秒44，決賽57秒91奪銀，達標亞運門檻，她感謝贊助商的支持與青睞，讓她得以無後顧之憂地訓練，更有資源規劃出國移訓。

確定取得亞運門票，羅佩琳將進一步提升步頻與技術細節。「接下來我會把欄架間的步數再精練、速度再提昇，目標就是站上亞運頒獎台。」

羅佩琳（右二）在泰國田徑錦標賽破大會紀錄奪金。（查爾斯運動行銷提供）

羅佩琳。（查爾斯運動行銷提供）

羅佩琳。（查爾斯運動行銷提供）

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