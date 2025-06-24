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羽球》葉宏蔚、林湘緹代言 全國大專校院排名積分賽熱血開打

2025/06/24 21:54

全國大專校院羽球排名積分賽即將開打。（大會提供）全國大專校院羽球排名積分賽即將開打。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕邁入第5屆的全國大專校院羽球排名積分賽，今年將於8月19日點燃戰火，各校好手力拚10月年終總決賽門票，應邀代言的葉宏蔚、林湘緹表示，這是每年夏日專屬一般組的頂級舞台，希望球友們開心打球、享受比賽。

巴黎奧運國手葉宏蔚特地分享自己面對低潮時的經驗，希望帶給在羽球場上卡關的同好一些啟發，「我會先找自己開心的事去做，看書或找朋友去戶外走走都可以。」雖然從沒和一般組選手交戰，他認為羽球打得開心最重要，而且也羨慕參賽選手能在兼顧學業下享受打球樂趣。

至於連續2年代言賽事的林湘緹，特地提及人生中最難忘的一場比賽，期盼參賽選手也能一樣勇於拚戰，「2023年中國大師賽，有一局我原本8：17落後，後來21：17大逆轉，印象非常深刻，只要比別人更執著，才有機會創造奇蹟。」

今年賽事6月30日開放報名，第一站8月19、20日在中山大學；第二站移師中興大學，時間訂於9月4、5日；第三站9月11、12日為長庚科技大學，每組累計積分前2名，晉級10月年終總決賽。除了以往男單、女單、男雙、女雙、混雙之外，還新增男團、女團賽事，讓一般組選手體驗一級國際賽的賽制。

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