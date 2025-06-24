中職》林泓育、林政華猛打開轟 樂天2連勝保爭冠機會

樂天在林泓育猛打賞帶領下大勝味全。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿林泓育和林政華都演出3安猛打賞，各包括1發全壘打，林泓育打下4分打點，11:3擊敗味全龍。樂天2連勝，爭奪上半季冠軍仍有一線機會。

第3局樂天林下政華、成晉連續安打，1出局攻佔一、二壘，陳晨威打出直擊右外野全壘打牆的安打，雖然樂天跑壘失誤造成林政華在本壘前被觸殺，林泓育安打連得2分，樂天2:0領先。

請繼續往下閱讀...

第4局味全2出局後李凱威安打，連盜二、三壘成功，並造成樂天捕手宋嘉翔暴傳三壘，李凱威獨力扳回1分。

第5局味全劉基鴻擊出二壘打，靠著暴投搶攻三壘，宋嘉翔再度傳三壘失誤，劉基鴻跑回追平分，2:2平手。

第6局樂失靠著四壞球和2次失誤攻佔滿壘，李勛傑滾地球換回超前分，馮健庭安打再下一城，樂天4:2拿回領先。

林政華第7局率先上場就開轟，第8局樂天換上王維中，樂天余德龍、宋嘉翔、馮健庭、成晉、董順傑安打攻下4分，味全再換上郭郁政，林泓育轟出2分砲，將比數拉開到11:2。

8局下味全吉力吉撈轟出陽春砲，本季第11轟。

樂天新人賴胤豪第5局登板化解一、三壘有人的危機，投1.1局連續解決4名打者、1次三振，拿下生涯首勝，第8局上場代打的董順傑打出生涯首安和首打點。

林泓育。（記者林正堃攝）

林子崴。（記者林正堃攝）

林子崴。（記者林正堃攝）

伍鐸。（記者林正堃攝）

劉基鴻。（記者林正堃攝）

李凱威。（記者林正堃攝）

林政華敲出全壘打。（記者林正堃攝）

董順傑敲出生涯首安。（記者林正堃攝）



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法