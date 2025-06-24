中職》魔力藍轉隊後首次2連勝 請捕手豊暐一起跳舞

魔力藍（左）獲得MVP與豊暐（右）跳舞慶祝。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕魔力藍用100球投6局僅被擊出2支安打無失分，配合打線在前3局就攻下5分，帶領富邦悍將以5：0擊敗統一獅，讓統一上半季封王魔術數字停在M4，魔力藍轉隊後首次拿到2連勝，本季第3次獲選單場MVP，賽後請捕手搭檔豊暐一起上頒獎台跳舞。

魔力藍指出，即便對上戰績領先的統一，並未特別設定投球策略，想辦法把局數拉長、把球數投多，守備與捕手豊暐都幫很多忙，給他很大的信心，感謝牛棚與他一起完成這場比賽，「看到記分板上掛那麼多的零，對我才是最有意義的事。」

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魔力藍表示，最近2場都與豊暐搭配，賽前兩人都會討論，策略是不要搞得太複雜，把所有事情簡單化，在場上也找到面對打者的相同節奏，「我很不擅長跳舞，豊暐跳得比我好太多，叫他上來會讓我安心很多，這是團隊的勝利，謝謝他願意上來。」

魔力藍自5月25日至6月8日出賽3場，共投14.2局掉16分，最近2場投12.2局僅丟1分，他認為，不管表現好壞都是過程，這些過程會帶來好的結果。總教練陳金鋒認為，魔力藍今年的表現雖有起伏，有時候是守備沒有幫忙，「這場有把細節做好，守備穩定下來，攻擊做得很好，他也投得很好。」

魔力藍（左）獲得MVP與豊暐（右）跳舞慶祝。（記者塗建榮攝）

魔力藍（左）好投與豊暐（右）擊掌。（記者塗建榮攝）

魔力藍好投。（記者塗建榮攝）

魔力藍好投。（記者塗建榮攝）

魔力藍好投。（記者塗建榮攝）

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