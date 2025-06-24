MLB》領1.3億沒上過大聯盟遭釋出！前韓職救援王將與李灝宇當隊友

高祐錫。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《韓聯社》報導，日前被馬林魚釋出的26歲韓籍右投高祐錫，有望以小聯盟合約加盟老虎，目前小聯盟官網異動紀錄，也顯示高祐錫和老虎簽下小聯盟約。高祐錫有望加入老虎3A，因此也將和在該隊打拚的22歲台灣怪力男李灝宇當隊友。

高祐錫曾是LG雙子的王牌終結者，生涯在韓職拿下139次救援成功，2022年以42次救援成功拿下救援王。去年他以2年450萬美元（約新台幣1.3億）加盟教士，但表現不佳無緣開季，隨後教士又在4換1的交易將他包入包裹當中賣給馬林魚，換取打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）。

請繼續往下閱讀...

來到馬林魚的高祐錫表現也不盡理想，首年在小聯盟留下44場出賽，防禦率6.54的表現，今年開季表現不佳還受到右手骨折傷勢，不過在回歸後於3A出賽5場，投5.2局防禦率1.59，但仍遭到球隊釋出，生涯至今尚未留下大聯盟出賽紀錄。

由於當初高祐錫是透過入札制度加盟教士，因此如果選擇重返KBO韓國職棒，只能和前東家LG雙子簽約。《韓聯社》指出，LG雙子球團表示，高祐錫自上週被釋出後並未聯繫球隊，並補充據悉他打算繼續留在美國，持續挑戰大聯盟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法