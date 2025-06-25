NBA》哈登姪子遭指控下藥性侵！ 哈登本人也被告

哈登。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕快艇明星哈登（James Harden）素來以愛玩聞名，但今天他卻因為捲入自己姪子的性侵案遭到起訴。

報導指出，哈登在德州以及哈里斯郡都被提起民事訴訟，理由是他應該對自己的保全人員，以及其公司雇主的行為承擔間接責任。這起訴訟主要是有關他姪子布萊克本（Justin Armani Blackburn）的性侵案。

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該起事件發生在哈登位於休士頓住處的新年派對上，原告瓦特利（Marisa Watley）稱布萊克本在自己失去意識的時候強暴他，瓦特利要求陪審團審判，同時也尋求經濟賠償跟懲罰性的損害賠償，並主張哈登的保全人員有過失。

訴訟內容指出，瓦特利跟2位女性友人先是在休士頓的一家脫衣舞俱樂部待上一段時間後，參加了哈登的新年派對，隨後被邀請進入哈登的「工作室」，據稱布萊克本在那之後給他們飲料，接著3人便昏迷過去。瓦特利提到，他的記憶非常模糊，並在被侵犯的過程中驚醒，且當下處在夢境般的狀態，並沒有完全清醒。

事發後，除了瓦特利以外的2位女性友人被哈登的保全帶離現場，僅剩下瓦特利一人，而2位離開的人聯絡上瓦特利的姊姊，瓦特利的姊姊也設法聯繫上哈登的姊姊，也就是布萊克本的母親。接著瓦特利的姊姊向哈登的保全提供瓦特利的照片，但訴訟內容提到，保全告訴他屋內的女子並非瓦特利。

瓦特利在聲明指出：「從新年開始，當我向警方報案指控布萊克本先生強暴我後，我一直不能理解為什麼哈登的保全那天會這樣做。想到這一切有可能被及時阻止，我就感到相當心痛。我希望這起訴訟能夠促使保全人員在女性身處危險時更負責任地行動。」而哈登的經紀人在收到聯繫時拒絕評論此事。

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