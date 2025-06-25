NBA》盛讚準狀元郎佛拉格天賦驚人 詹皇：起點勝過當年的我

佛拉格。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA選秀會將在台灣時間6月26日舉行，杜克大一超級新星佛拉格（Cooper Flagg）有望以選秀狀元之姿加盟獨行俠，將成為自詹姆斯之後，史上第2年輕的狀元郎。對此，湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）盛讚後輩佛拉格的天賦，認為他的起點比自己還要好上許多。

「我個人認為他（佛拉格）真心渴望成為偉大的球員，」詹姆斯在自己所主持的《Mind the Game》播客節目中給予佛拉格高度評價，詹姆斯認為，他在杜克打出令人驚豔的一季，是一位很全能的球員，能持球也能打無球，他的跳投還會再進步，運動能力很強，二次起跳也很快。

請繼續往下閱讀...

詹姆斯也指出，佛拉格的起點比他當年幸運很多，佛拉格一進NBA就能加入一支已經有競爭力的球隊，隊上有「K湯」湯普森（Klay Thompson）、 「AD」戴維斯（Anthony Davis）和厄文（Kyrie Irving）這樣的名人堂等級球星，還有奇德（Jason Kidd）這位名人堂等級的總教練，他能從這些人身上學到很多東西，同時發展出屬於自己的打球風格。

作為19歲菜鳥的詹姆斯當年為騎士隊場均拿下20.9分，是隊上得分王，不過球隊在2003-2004賽季只拿下35勝47敗，位列東部中央組第5名，隊友是布瑟（Carlos Boozer）、R.戴維斯（Ricky Davis）與「大Z」伊高斯卡斯（Zydrunas Ilgauskas）等人，詹姆斯直到第3年才首度打進季後賽，而當年騎士的陣容與今年的獨行俠相比，可說是天壤之別。

詹姆斯：「我覺得對佛拉格來說，擁有這樣的隊友陣容與籃球智商會是無比寶貴的優勢，我相信他會非常出色。」

詹姆斯。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法