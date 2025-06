MLB》初登板對洋基飆三振秀！ 紅人火球大物狂寫64年神紀錄（影音）

伯恩斯。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕22歲農場頭號大物伯恩斯(Chase Burns)在今天對洋基先發開箱便一鳴驚人,開局就飆出連3K、前5個出局數都是三振寫下歷史紀錄,最終主投5局失3分飆出8K退場。

伯恩斯是2024年選秀會榜眼,紅人以高達925萬美元簽約金將他網羅,打破海盜狀元郎史基斯(Paul Skenes)2023年的920萬美元簽約金紀錄。

伯恩斯擁有兩顆絕殺球種,分別是直球與滑球,今天首局就把包含賈吉(Aaron Judge)在內的前3棒打者通通三振,成為擴張化年代(1961年)以來,第二位能在初登板對聯盟衛冕軍連飆3K的球員。第一位是2000年的John Parrish,對手也是洋基。

前2局伯恩斯的出局數都是用三振拿到,他成為擴張化年代以來第一位初登板對前5名打者全部飆出三振的先發投手。另一位能夠在初登板辦到類似紀錄的是1962年的Pete Richert,但他是中繼上場連飆6K,對手是紅人。

