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MLB》初登板對洋基飆三振秀！ 紅人火球大物狂寫64年神紀錄（影音）

2025/06/25 08:53

伯恩斯。（法新社）伯恩斯。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕22歲農場頭號大物伯恩斯（Chase Burns）在今天對洋基先發開箱便一鳴驚人，開局就飆出連3K、前5個出局數都是三振寫下歷史紀錄，最終主投5局失3分飆出8K退場。

伯恩斯是2024年選秀會榜眼，紅人以高達925萬美元簽約金將他網羅，打破海盜狀元郎史基斯（Paul Skenes）2023年的920萬美元簽約金紀錄。

伯恩斯擁有兩顆絕殺球種，分別是直球與滑球，今天首局就把包含賈吉（Aaron Judge）在內的前3棒打者通通三振，成為擴張化年代（1961年）以來，第二位能在初登板對聯盟衛冕軍連飆3K的球員。第一位是2000年的John Parrish，對手也是洋基。

前2局伯恩斯的出局數都是用三振拿到，他成為擴張化年代以來第一位初登板對前5名打者全部飆出三振的先發投手。另一位能夠在初登板辦到類似紀錄的是1962年的Pete Richert，但他是中繼上場連飆6K，對手是紅人。

伯恩斯在3局7K無失分後，於4局遭遇亂流，他先是失投紅中被該打席首棒的萊斯（Ben Rice）逮中形成一發陽春砲，生涯首度失分，接著再被賈吉敲安，回穩收下出局後又被奇澤姆（Jazz Chisholm）敲安，隨後沃爾普（Anthony Volpe）敲出一支中外野方向落地安打，紅人中外野手佛里朵（TJ Friedl）撲下去沒接到形成三壘安打，伯恩斯因此再失2分。

伯恩斯生涯初登板81球留下5局，被打6支安打，送出8K沒有保送，失掉3分都是責失分，直球共投48顆，最快球速來到100.1英里，均速98.1英里，滑球投24顆，揮空率高達40%，以敗投候選人身分退場，紅人在7局助他逃敗。

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