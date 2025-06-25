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世俱盃》大爆冷！本菲卡隊史首勝拜仁慕尼黑 以C組榜首挺進16強

2025/06/25 10:00

世俱盃》大爆冷！本菲卡隊史首勝拜仁慕尼黑 以C組榜首挺進16強本菲卡施耶爾德魯普踢進全場唯一的進球。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年國際足總俱樂部世界盃，葡甲本菲卡今天以1比0擊敗德甲冠軍拜仁慕尼黑，讓本菲卡以C組第一之姿晉級16強，拜仁慕尼黑落居小組第二。

此戰上半場第13分鐘，本菲卡前鋒施耶爾德魯普（Andreas Schjelderup）接獲自家中場奧斯內斯（Fredrik Aursnes）的傳球，在禁區門前起腳破網，踢進全場唯一的進球。拜仁慕尼黑整場比賽的控球率高達65％，全場14次射門包含6次射正，卻無法突破對手。

拜仁慕尼黑在C組以2勝1敗居第二，屆時將在16強碰上D組第一的巴甲勁旅佛朗明哥。本菲卡以2勝1和居C組第一，將碰上英超切爾西或是突尼斯希望。

拜仁慕尼黑球星肯恩。（法新社）拜仁慕尼黑球星肯恩。（法新社）

拜仁慕尼黑總教練孔帕尼（Vincent Kompany）表示，「我們上半場表現不好，場地和高溫讓我擔心比賽不會像平時那樣流暢...這就是足球，如果你有機會卻沒把握住，就要付出代價...（對戰佛朗明哥）將是一場艱難的比賽，我知道我們能創造機會。」

根據《美聯社》報導，這場比賽是在北卡羅來納的美國銀行體育場舉行，現場溫度為華氏97度（約為攝氏36度），本菲卡前鋒普雷斯蒂亞尼（Gianluca Prestianni）在上半場第25分鐘就因高溫問題接受醫療團隊治療，他也在第55分鐘被換下場。

雖然本菲卡隊史先前碰上拜仁慕尼黑，只取得3和10敗的對戰成績，如今雙方交手第14次，本菲卡終於取得對戰首勝。

本菲卡教頭拉吉（Bruno Lage）表示，「球隊上半場表現很好，我們創造最好的機會去進球，希望踢得更有侵略性，我們拿到小組第一，這感覺很棒。這對我們意義重大。」拉吉直言，「沒人相信我們能擊敗拜仁。」

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