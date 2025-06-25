NBA》確立「後東契奇」時代核心！ 獨行俠3年35億續簽厄文

厄文。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）在今天選擇不執行自己新賽季4300萬美元的球員選擇權，改與球隊簽下一張3年1.19億美元（約新台幣35億）合約，續留達拉斯。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，厄文的合約還包含2027-28賽季的球員選擇權，該張合約讓厄文不僅能夠不會成為自由球員，還可以讓他左膝十字韌帶撕裂復原期間，年領近4000萬美元。

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厄文在今年3月對國王時受傷，經診斷確定為左膝蓋前十字韌帶撕裂後整季報銷，新賽季能否歸隊仍在未知數。本賽季厄文出賽50場，平均24.7分、4.8籃板、4.6助攻，投籃命中率47.3%、三分命中率40.1%，罰球命中率91.6%。

獨行俠的合約確保未來厄文傷癒復出後雙方將繼續合作，由於今年球隊以1.8%機率神抽狀元籤，獨行俠預計將於明天的選秀大會上挑走杜克大物佛拉格（Cooper Flagg）。未來佛拉格、明星長人戴維斯（Anthony Davis）、射手湯普森（Klay Thompson）與厄文將成為後東契奇（Luka Doncic）時代的主力陣容。

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