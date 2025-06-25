田徑》杜普蘭蒂斯黃金大獎賽破大會摘金 可惜刷世界紀錄失敗

瑞典名將杜普蘭蒂斯。（歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕瑞典名將杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）今天凌晨在世界田徑巡迴賽捷克奧斯特拉瓦黃金大獎賽，挑戰再破世界紀錄失敗，不過還是以6公尺13刷新大會紀錄並摘下金牌。

25歲杜普蘭蒂斯生涯擁有無數紀錄，奧運金牌、世界錦標賽金牌都已入手，他在2020年把烏克蘭「鳥人」布卡（Sergey Bubka）高懸26年室外世界紀錄送入歷史，之後不斷突破人體極限，他日前於家鄉登場的鑽石聯賽斯德哥爾摩站，以6公尺28 再創男子撐竿跳世界紀錄，迄今累計12次在室內、室外賽突破世界紀錄。

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杜普蘭蒂斯這次參加黃金大獎賽，在首次起跳5公尺62就失敗，不過他很快就修正問題於第二次挑戰過關，再來又飛過5公尺82，只是在5公尺92又失手，他改挑戰5公尺97成功及6公尺02過關，加上希臘對手卡拉利斯（Emmanouil Karalis）6公尺02都失敗，杜普蘭蒂斯就確定金牌入袋。

杜普蘭蒂斯確定奪金後再度「一個人的武林」，首次就飛過6公尺13，也改寫自己保持的大會紀錄，接著他把高度升至6公尺29，可惜3次都失敗收場，無緣再次更新世界紀錄。

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