足球》女足工會怒揭足協「血汗航班」！名球評：單純就是整死你

台灣女足。（資料照，足協提供）

〔體育中心/綜合報導〕台灣女足即將轉往南韓參加東亞盃，卻遭中華足協安排極不合理的轉機行程。臺灣女子足球員工會聲明，選手在7月6日晚間抵台後，隔日上午7點30即再度出發赴韓，實際休息時間恐不足5小時。工會痛批，足協明知可安排較晚班機卻執意如此，無視選手身心狀況，也再度暴露制度性冷漠。

聲明指出，此次赴韓經費已有補助，行程安排全由足協決定，國訓中心亦證實班機選擇具彈性。儘管如此，足協在24日會議中仍維持原案，主管機關也選擇「尊重」與「不介入」。工會嚴正指出，這樣的決策顯示足協根本不認為選手值得被保護與休息。從過去的待遇落差、津貼與後勤爭議，到如今再度犧牲選手作息，反映的是長期以來制度站在協會而非選手一方的結構性問題。

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台灣知名足球賽評石明謹引述工會發文坦言：「老實說，這種安排並沒有違規或犯法，單純就是整死你而已。」

臺灣女子足球員工會完整貼文如下：

【女足工會聲明】

國家女子足球隊自本（6）月20日赴港備戰亞洲盃資格賽後，原訂於7月6日返國，7月7日再出發前往韓國參與東亞盃。看似正常的轉換行程，卻在一紙班機安排中，揭露了制度的漠視與結構性的冷漠。

女足工會近日接獲訊息，「中華足協以『東亞盃主辦單位機票補助僅能購買早班機』為由，決定安排選手在7月6日晚間20:55抵台後，隔日早上07:30即再出發赴韓」。

依我們的經驗判斷，若扣除通關、交通、洗漱與轉換等必要程序，選手實際能闔眼休息的時間恐怕連5小時都不到。這樣的作息，放在任何職場都足以探討過勞，卻堂而皇之地搬到國家隊上演。

選手並非不能體諒：例如今年初皮納塔爾盃結束當晚，全隊即配合協會夜行5小時至機場搭乘紅眼班機返國，選手雖疲憊，但理解海外交通安排之不易。

然而此次，我們清楚掌握：若改搭較晚班機，並未影響訓練規劃、也不會影響賽事銜接。因此，工會主動聯繫國訓中心查詢補助與彈性安排的可能性，獲得「此次赴韓經費均有補助，金額依協會申報資料編列，班機安排由協會決定，中心尊重其規劃」的回覆。

遺憾的是，據悉足協在昨 （24） 日內部會議中，仍維持對選手作息最不友善的行程選擇。無奈主管機關對於這樣的決策，也再次選擇「尊重」與「不介入」。

當我們意識到經費不是問題、訓練不是問題，唯一的問題，是協會並不認為選手需要保護和休息時。耳邊又迴盪起氣憤填膺的：「協會是為服務選手而存在」口號。

從性別待遇落差、欠薪欠費、切結書爭議、津貼爭議、後勤裝備爭議，甚至國際交誼試合因為場地規格被直接取消…我們不是第一次失望，也不是因為我們做錯了什麼，而是整個治理結構在協會和選手之間做出了選擇。

中華民國 114 年 6 月 25 日

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補充說明

向社會發聲，一直都不是工會最優先的選項。但遺憾的是，一次次的運動員權益事件，都在告訴社會與所有運動員們，遇到不合理，如果沒有透過媒體被關注，問題不會有被正視的可能。

面對「熟悉制度、深諳風氣、掌握資訊落差」，卻始終選擇與協會並肩的官僚系統，我們完全理解，如果不是知名的運動員願意出面指控，這種明明可以更好但卻選擇了對運動員最不友善選項的荒謬行程模式，作為許多台灣競技運動員共同的生命經驗，是不可能有被處理的機會。

我們很幸運，在不成熟的產業環境中，因為組成了工會保護彼此，因為有了球迷與許多社會上好朋友的聲援，讓我們可以免受被個別針對、秋後算帳的壓力，為球員們的感受與期待發聲。

但其他項目中還未具知名度的運動員呢？

運動部成立在即，我們只能期待關於「重視運動員權益」的落實，不會只存在於長官對媒體的宣示中，或是知名球員出面控訴的事件後。而一切的改革，也不應該遇到中華足協就轉彎。

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