MLB》鈴木誠也炸裂21轟平生涯最佳 小熊打擊戰不敵紅雀吞3連敗

鈴木誠也。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日本重砲鈴木誠也今天對戰紅雀敲出本季第21轟，繳出3安猛打賞，貢獻3分打點，不過紅雀靠著溫恩（Masyn Winn）的致勝二壘打鎖定勝局，單場灌進4打點，助隊在這場打擊大戰中以8：7勝出，賞給小熊3連敗。

紅雀日裔好手努特巴爾（Lars Nootbaar）2局上用2分砲轟炸小熊33歲先發右投泰昂（Jameson Taillon），小熊強打塔克（Kyle Tucker）3局上滿壘敲出帶有2分打點的中外野安打，助隊扳平比分，鈴木誠也補上一支左外野3分砲，本季第21轟出爐，小熊取得5：2領先。

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鈴木這一轟擊球初速高達110.2英哩（約177公里），飛行距離為404英呎。他也追平去年21轟的單季最佳成績，本季有望刷新個人單季最佳以及日本右打者最多轟的紀錄。

紅雀溫恩和戈爾曼（Nolan Gorman）3、4兩局接力開轟，紅雀追到5：5平手，溫恩4局下敲出關鍵的清壘長打掃回2分，伯勒森（Alec Burleson）的高飛犧牲打進帳保險分，小熊該局灌進4分，以8：5超前。

小熊二壘手霍納（Nico Hoerner）6局上敲出本季首轟，一舉追回2分，不過，紅雀牛棚羅梅洛（JoJo Romero）、梅頓（Phil Maton）依序守成，海爾斯利（Ryan Helsley）成功關門，收下本季第15場救援成功，紅雀終場以8：7險勝，收下2連勝，近7戰拿下6勝。

鈴木誠也此役5打數3安打，另有3分打點，吞下1次三振，打擊率升至0.262，OPS為0.861，鈴木本季累積21轟和67打點，有望再創生涯單季新猷。

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