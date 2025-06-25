大內奧運金牌教練領銜齊聚下營上帝廟 愛心早餐善舉推行成幕後最佳推手

大內舉重隊本屆全中運大放異彩，教練陳涵彤領選手至下營上帝廟與玄天上帝參拜致謝。（大內國中提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年臺南全中運，地主臺南由奧運國手陳涵彤教練所帶領的大內國中、玉井工商的舉重隊於本屆取得亮眼成績，取得2金2銀1銅的佳績。大內國中教練陳涵彤本次帶領獲牌選手一同至下營上帝廟參拜玄天上帝，與姜金利主委、許禹錦總幹事、謝榮澤副主委一同感謝上帝爺近幾年來的幫助及保佑，參拜完選手也將本屆獲得獎牌輪流替主委戴上，象徵下營上帝廟為本屆大內國中獲牌的幕後推手。

大內國中舉重隊是臺南地區近年來重點舉重基層訓練站的站點之一，自訓練站成立以來，全中運選手成績明顯提升。此訓練站由陳涵彤教練一路拉拔的大內國中、玉井工商的選手為主。繼去年奪下2金2銀後，今年再添得2金2銀1銅的亮眼成績，對此姜主委表示感到特別開心，認為大內國中舉重隊是台南地方首屈一指的舉重隊伍，「相當開心大內舉重隊今年訓練有成！從他們平時訓練過程裡就能看出選手勤奮努力的模樣，廟方能夠在三年前與舉重隊結緣提供愛心早餐給舉重隊，希望能夠透過這些基層校方提供更多地方關懷，也透過此舉更加實質幫助到莘莘學子們。」

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教練陳涵彤感謝下營上帝廟姜主委上任以來的長期支持，她表示上帝廟自兩年開始推行愛心早餐，此舉減輕不少舉重隊在早餐上的支出，「很感謝下營上帝廟的愛心早餐推行，更重要的是選手們能獲得充足營養，在訓練上也能無後顧之憂更加專注，這兩年的成績才能扶搖直上，獲得不錯的成績。」

下營上帝廟愛心早餐推行已達十餘年，初衷是希望台南地方學子在學習過程無需為三餐而煩惱，透過廟方結合各界善心人士加以關懷，在民政局局長姜淋煌協助下率先推出，時至今日涵蓋臺南地方12個區域、37所國中小學校，以下營為中心出發，最遠有到永康區的基層學校，廟方同時也希望透過此愛心活動，能夠提供台南在地基層學校及弱勢家庭孩子更多實質協助，並且能夠在學習上更加有專注、更有活力。

大內國中舉重隊繼今年全中運結束後，培養出多位舉重潛力新星，近兩年大內高手「何姓姐弟檔」，年僅高一即摘銀的姊姊何盈禕及本屆三破大會紀錄的弟弟何偉竣，拿下國中組金牌郝品涵、銀牌柯優助等，皆是臺南地區未來值得期待的舉重選手。

下營上帝廟與大內地方早餐店合作推行贊助，今年已邁入第三年。（大內國中提供）

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