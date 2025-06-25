MLB》炸裂！大谷翔平連兩場開轟 達成日、美通算300轟里程碑

大谷翔平開轟。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天擊出一發兩分砲，本季第27轟出爐，幫助道奇取得8比3的領先。

大谷翔平前三打席依序是中外野飛球出局、左外野飛球出局、以及揮空吞三振。

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大谷第6局面對洛磯左投羅里森（Ryan Rolison），他逮中一顆92.7英哩（約149.1公里）的四縫線速球，擊出左外野反方向的兩分砲。大谷這一轟的擊球初速為101.6英哩（約163.5公里），飛行距離373英尺（約113.6公尺），仰角27度。

大谷翔平。（美聯社）

這是大谷翔平連續兩場比賽擊出全壘打，本季全壘打數27轟，仍居國聯全壘打王，全大聯盟排第三。

此外，這也是大谷翔平在日、美職棒生涯通算的第300轟（日職48轟、大聯盟252轟），為日本史上第3人，僅次於日本名將松井秀喜（日職332轟、大聯盟175轟）、福留孝介（日職285轟、大聯盟42轟）。

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大谷翔平開轟。（美聯社）

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