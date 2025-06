MLB》炸裂！大谷翔平連兩場開轟 達成日、美通算300轟里程碑

大谷翔平開轟。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天擊出一發兩分砲,本季第27轟出爐,幫助道奇取得8比3的領先。

大谷翔平前三打席依序是中外野飛球出局、左外野飛球出局、以及揮空吞三振。

大谷第6局面對洛磯左投羅里森(Ryan Rolison),他逮中一顆92.7英哩(約149.1公里)的四縫線速球,擊出左外野反方向的兩分砲。大谷這一轟的擊球初速為101.6英哩(約163.5公里),飛行距離373英尺(約113.6公尺),仰角27度。

大谷翔平。(美聯社)

這是大谷翔平連續兩場比賽擊出全壘打,本季全壘打數27轟,仍居國聯全壘打王,全大聯盟排第三。

此外,這也是大谷翔平在日、美職棒生涯通算的第300轟(日職48轟、大聯盟252轟),為日本史上第3人,僅次於日本名將松井秀喜(日職332轟、大聯盟175轟)、福留孝介(日職285轟、大聯盟42轟)。

Home run No. 27 on the season for Shohei Ohtani! pic.twitter.com/BfHgSJseyH