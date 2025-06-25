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MLB》洋基遭紅人拉克斯代打再見安 條紋軍近兩戰得點圈僅21支1

2025/06/25 11:19

洋基延長賽輸球，當家球星賈吉難掩失落。（美聯社）洋基延長賽輸球，當家球星賈吉難掩失落。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在客場與紅人的3連戰第2場，雙方殺進延長賽，最後11局下紅人拉克斯（Gavin Lux）代打敲再見安打，讓條紋軍以4比5輸球，吞下2連敗。洋基今年在延長賽只打出1勝6敗的成績。

紅人22歲農場頭號大物伯恩斯（Chase Burns）開賽連飆5次三振，前3局洋基打線只敲1安。第4局洋基突破對手，萊斯（Ben Rice）陽春砲、沃爾普（Anthony Volpe）帶有2分打點的三壘安打，幫助洋基單局進帳3分。

洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）主投6局賞5次三振，沒有失分。未料洋基牛棚失守，羅艾西加（Jonathan Loáisiga）第7局登板後援，1出局後先丟保送，連續被敲2安，讓對手攻佔滿壘，紅人「字母哥」史川德（Christian Encarnacion-Strand）敲清壘二壘安打，讓雙方戰成3比3平手。

兩隊正規9局打完仍是平手，進入延長賽。洋基11局上靠紅人投手菲利浦斯（Connor Phillips）暴投進帳1分。

紅人拉克斯代打敲再見安打。（法新社）紅人拉克斯代打敲再見安打。（法新社）

11局下紅人隊克魯茲（Elly De La Cruz）敲安助隊攻佔一、三壘，接著史提爾（Spencer Steer）敲適時安追成4比4，這時洋基投手小萊特（Mark Leiter Jr.）發生暴投，讓紅人攻佔二、三壘，下一棒的史岱芬森（Tyler Stephenson）獲保送後，紅人隊無人出局攻占滿壘。曾待過道奇隊的拉克斯，代打擊出中外野再見安打氣走洋基。

《美聯社》報導，洋基隊本季在延長賽的戰績只有1勝6敗，若加上此戰得點圈9支1，條紋軍這兩場面對紅人的比賽，其得點圈合計21打數僅1安。

小萊特後援1局失2分1分自責，吞本季第4敗。洋基全場有7安，當家MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）5打數1安，跑回2分、吞1次三振，賽後打擊率為3成64。

菲利浦斯1局失1分收本季首勝。伯恩斯生涯初登板，繳出5局失3分、賞8次三振的表現。

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