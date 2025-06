MLB》史上最強核彈頭！ 大谷翔平狂轟改寫大聯盟新紀錄（影音）

大谷翔平。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍巨星大谷翔平今天在對洛磯的比賽後段開轟,連續2戰開轟達成美日通算300轟外,還改寫史上最強核彈頭紀錄。

大谷翔平在6局上半敲出一發左外野方向2分砲,擊球初速101.6英里,是本季第27轟,同時也是日美通算的第300轟,在國聯全壘打王排行持續獨走外,也繼續推進自己生涯的大紀錄。

請繼續往下閱讀...

此外,大谷翔平還改寫大聯盟核彈頭紀錄,他以78場開路先鋒之姿敲出27轟,成為大聯盟單季前80場敲出最多轟的首棒打者,該紀錄2到4名為1996年安德森(Brady Anderson)的26轟、2024年韓德森(Gunnar Henderson)的25轟,以及2017年史普林格(George Springer)的24轟。

Most home runs out of leadoff spot in team’s first 80 games:



2025 Shohei Ohtani: 27

1996 Brady Anderson: 26

2024 Gunnar Henderson: 25

2017 George Springer: 24 https://t.co/8mImWgoH2d