MLB》史上最強核彈頭！ 大谷翔平狂轟改寫大聯盟新紀錄（影音）

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍巨星大谷翔平今天在對洛磯的比賽後段開轟，連續2戰開轟達成美日通算300轟外，還改寫史上最強核彈頭紀錄。

大谷翔平在6局上半敲出一發左外野方向2分砲，擊球初速101.6英里，是本季第27轟，同時也是日美通算的第300轟，在國聯全壘打王排行持續獨走外，也繼續推進自己生涯的大紀錄。

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此外，大谷翔平還改寫大聯盟核彈頭紀錄，他以78場開路先鋒之姿敲出27轟，成為大聯盟單季前80場敲出最多轟的首棒打者，該紀錄2到4名為1996年安德森（Brady Anderson）的26轟、2024年韓德森（Gunnar Henderson）的25轟，以及2017年史普林格（George Springer）的24轟。

Most home runs out of leadoff spot in team’s first 80 games:



2025 Shohei Ohtani: 27

1996 Brady Anderson: 26

2024 Gunnar Henderson: 25

2017 George Springer: 24 https://t.co/8mImWgoH2d — Sarah Langs （@SlangsOnSports） June 25, 2025

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