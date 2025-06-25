MLB》大谷翔平日美通算300轟達陣 道奇力克洛磯奪2連勝

大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今起在客場與爐主洛磯進行3連戰，第4局攻下6分大局，包括康佛托（Michael Conforto）的致勝3分彈，大谷翔平敲出本季第27轟，道奇擋住洛磯後半段的猛攻，終場以9：7贏球，勇奪2連勝。

道奇今天採用牛棚車輪戰，由崔爾（Jack Dreyer）擔任開局投手，1局下就挨了托利亞（Michael Toglia）的長打掉1分，托利亞之後在第3局再擊出左外野二壘安打，打回第2分。

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道奇在4局上展開兇猛反擊，F.佛里曼（Freddie Freeman）靠著托利亞的守備失誤上壘，史密斯（Will Smith）和馬恩西（Max Muncy）連續敲安攻佔滿壘，赫南德茲（Teoscar Hernandez）、帕赫斯（Andy Pages）都送回跑者，助隊扳平戰局，3局上曾敲出長打的康佛托，該打席適時擊出右外野3分砲，本季第5轟出爐，貝茲再補上一支帶有1分打點的左外野二壘安打，道奇單局灌進6分，把洛磯30歲先發右投馬奎茲（German Marquez）打趴。

洛磯5局下追回1分，大谷翔平在第6局回敬一發左外野2分砲，連續2場開轟，領先國聯的第27轟出爐，日、美職棒生涯通算的第300轟里程碑達陣，道奇取得8：3的大幅領先。大谷在日職累積48轟，旅美後共敲出252轟。

洛磯在賽事後半段逐漸追回失分，艾斯特拉達（Thairo Estrada）7局下的安打先追回1分，T.佛里曼（Tyler Freeman）、貝克（Jordan Beck）8局接連敲安，單局灌進3分，洛磯追到7：8一分落後。

馬恩西、赫南德茲9局上連續安打進帳第9分，道奇守護神史考特（Tanner Scott）提前打卡上班，投1.1局成功關門，道奇終場就以9：7擊敗洛磯。

大谷翔平此役5打數擊出一支2分全壘打，吞下1次三振，賽後打擊率降至0.289，OPS為1.014。大谷生涯超會打洛磯，對戰29場累積12轟和31分打點。

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