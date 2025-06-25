晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》味全龍推動運動平權 邀視障朋友進場「聽」見棒球感動

2025/06/25 11:05

味全龍6月17日天母主場賽事特別攜手「中華民國視障者家長協會」，邀請多位視障朋友進場觀賽。（中華民國視障者家長協會提供）味全龍6月17日天母主場賽事特別攜手「中華民國視障者家長協會」，邀請多位視障朋友進場觀賽。（中華民國視障者家長協會提供）

〔體育中心/綜合報導〕味全龍持續推動共融與友善觀賽環境，6月17日天母主場賽事特別攜手「中華民國視障者家長協會」，邀請多位視障朋友進場觀賽。現場安排專屬座位區，由協會安排貼心的即時報讀服務，透過聽覺的引導，讓視障朋友能以不同的方式，親身感受球場上每一刻的緊張與激情。

儘管無法看見賽事畫面，視障朋友們卻透過擊球聲的力道、啦啦隊帶動節奏的音樂、全場球迷歡呼的浪潮，一一拼湊出棒球賽的節奏與氛圍。他們專注傾聽、熱情回應，在志工的引導下，用耳朵「聽」見場上的攻防交戰，用心感受每一分感動與歡樂。

活動當天，不少視障朋友在賽後表示，這是他們第一次進到職棒球場，原本以為「看球」與他們無緣，沒想到能透過聽覺參與其中，甚至比想像中還熱血、還有參與感。陪同志工們也感性分享：「看到他們隨著啦啦隊節奏一起拍手，真的很感動，感受到棒球的力量。」

味全龍球團表示，運動應該是一種不分年齡、身體條件或背景的共同語言，而職棒球場也應該成為每個人都能自在參與的空間。球團未來也將持續努力，導入更多友善設施與包容性的活動設計，期望透過具體行動落實運動平權，讓更多不同需求的族群都能走進球場、感受棒球的魅力與溫度。

除了感謝中華民國視障者家長協會的支持與信任，球團也特別感謝當天到場協助的志工們，他們細膩的陪伴與耐心的說明，為活動注入滿滿的溫暖與力量。未來味全龍也期待有更多機會與各界攜手，持續推動共融、打造屬於每一位觀眾的主場體驗。

味全龍6月17日天母主場賽事特別攜手「中華民國視障者家長協會」，邀請多位視障朋友進場觀賽。（中華民國視障者家長協會提供）味全龍6月17日天母主場賽事特別攜手「中華民國視障者家長協會」，邀請多位視障朋友進場觀賽。（中華民國視障者家長協會提供）

味全龍6月17日天母主場賽事特別攜手「中華民國視障者家長協會」，邀請多位視障朋友進場觀賽。（中華民國視障者家長協會提供）味全龍6月17日天母主場賽事特別攜手「中華民國視障者家長協會」，邀請多位視障朋友進場觀賽。（中華民國視障者家長協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中