中職》味全龍推動運動平權 邀視障朋友進場「聽」見棒球感動

味全龍6月17日天母主場賽事特別攜手「中華民國視障者家長協會」，邀請多位視障朋友進場觀賽。（中華民國視障者家長協會提供）

〔體育中心/綜合報導〕味全龍持續推動共融與友善觀賽環境，6月17日天母主場賽事特別攜手「中華民國視障者家長協會」，邀請多位視障朋友進場觀賽。現場安排專屬座位區，由協會安排貼心的即時報讀服務，透過聽覺的引導，讓視障朋友能以不同的方式，親身感受球場上每一刻的緊張與激情。

儘管無法看見賽事畫面，視障朋友們卻透過擊球聲的力道、啦啦隊帶動節奏的音樂、全場球迷歡呼的浪潮，一一拼湊出棒球賽的節奏與氛圍。他們專注傾聽、熱情回應，在志工的引導下，用耳朵「聽」見場上的攻防交戰，用心感受每一分感動與歡樂。

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活動當天，不少視障朋友在賽後表示，這是他們第一次進到職棒球場，原本以為「看球」與他們無緣，沒想到能透過聽覺參與其中，甚至比想像中還熱血、還有參與感。陪同志工們也感性分享：「看到他們隨著啦啦隊節奏一起拍手，真的很感動，感受到棒球的力量。」

味全龍球團表示，運動應該是一種不分年齡、身體條件或背景的共同語言，而職棒球場也應該成為每個人都能自在參與的空間。球團未來也將持續努力，導入更多友善設施與包容性的活動設計，期望透過具體行動落實運動平權，讓更多不同需求的族群都能走進球場、感受棒球的魅力與溫度。

除了感謝中華民國視障者家長協會的支持與信任，球團也特別感謝當天到場協助的志工們，他們細膩的陪伴與耐心的說明，為活動注入滿滿的溫暖與力量。未來味全龍也期待有更多機會與各界攜手，持續推動共融、打造屬於每一位觀眾的主場體驗。

味全龍6月17日天母主場賽事特別攜手「中華民國視障者家長協會」，邀請多位視障朋友進場觀賽。（中華民國視障者家長協會提供）

味全龍6月17日天母主場賽事特別攜手「中華民國視障者家長協會」，邀請多位視障朋友進場觀賽。（中華民國視障者家長協會提供）

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