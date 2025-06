MLB》被惡質球迷問候車禍過世的母親！ 響尾蛇明星場上崩潰痛哭

馬提(右)被球迷問候亡母因此痛哭。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今天響尾蛇以4:1擊敗白襪,但本場比賽開轟的明星二壘手馬提(Ketel Marte),卻被捕捉到在場上痛哭的畫面,理由是因為被粉絲說了與他過世的母親有關的話題。

馬提在首局開轟助隊取得1:0領先,羅伯特(Luis Robert Jr.)開轟追平,響尾蛇在7上靠著3分大局奠定戰局以4:1取勝,

全場4打數2安打進帳1分打點的馬提,在比賽中卻被捕捉到在場上痛哭,總教練羅夫洛(Torey Lovullo)上前安撫他的畫面。根據大聯盟記者羅梅洛(Francys Romero)報導,響尾蛇總教練羅夫洛表示,是有位芝加哥的球迷向馬提喊了些有關他母親的事情,而馬提的母親早在2017年就因車禍意外過世,該球迷後續也被驅逐出球場。

Ketel Marte was in tears during the #Dbacks pitching change.



The broadcast speculated it was after he learned Ildemaro Vargas broke his foot.



Torey Lovullo came out to console him.



Heartbreaking to watch.@12SportsAZ pic.twitter.com/70EgCyE5Dh