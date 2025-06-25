MLB》被惡質球迷問候車禍過世的母親！ 響尾蛇明星場上崩潰痛哭

馬提（右）被球迷問候亡母因此痛哭。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天響尾蛇以4：1擊敗白襪，但本場比賽開轟的明星二壘手馬提（Ketel Marte），卻被捕捉到在場上痛哭的畫面，理由是因為被粉絲說了與他過世的母親有關的話題。

馬提在首局開轟助隊取得1：0領先，羅伯特（Luis Robert Jr.）開轟追平，響尾蛇在7上靠著3分大局奠定戰局以4：1取勝，

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全場4打數2安打進帳1分打點的馬提，在比賽中卻被捕捉到在場上痛哭，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）上前安撫他的畫面。根據大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）報導，響尾蛇總教練羅夫洛表示，是有位芝加哥的球迷向馬提喊了些有關他母親的事情，而馬提的母親早在2017年就因車禍意外過世，該球迷後續也被驅逐出球場。

Ketel Marte was in tears during the #Dbacks pitching change.



The broadcast speculated it was after he learned Ildemaro Vargas broke his foot.



Torey Lovullo came out to console him.



Heartbreaking to watch.@12SportsAZ pic.twitter.com/70EgCyE5Dh — Jake García （@Jake_M_Garcia） June 25, 2025

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