MLB》讓大谷翔平挨160公里火球 砸人的蘇亞雷斯傳禁賽減至2場

大谷翔平挨球吻。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前與教士的4連戰火藥味十足，雙方合計出8次觸身球，包含日本巨星大谷翔平兩度挨球吻，丟觸身球的教士終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）當時被大聯盟處3場禁賽。根據《The Athletic》教士隨隊記者丹尼斯·林（Dennis Lin）報導，蘇亞雷斯的禁賽減為2場，他最後也放棄上訴。

道奇先前與教士的4連戰最後一場，教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）9局上被道奇27歲新人右投利特爾（Jack Little）丟觸身球，他的右手被砸中後痛苦倒地，教士總教練席爾特（Mike Shildt），與道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）不停隔空叫囂，兩隊板凳也清空，雙方教頭都被趕出場。

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教士終結者蘇亞雷斯。（資料照，路透）

大谷翔平在該場比賽9局下被蘇亞雷斯丟99.8英哩速球（約160.6公里）砸中後背，當下有道奇選手要從休息室衝出來，大谷揮手示意隊友不要衝上場，蘇亞雷斯則被裁判趕出場。

大聯盟官方在美國時間本月20日宣布，羅伯斯、席爾特各被禁賽1場。蘇亞雷斯則吞3場禁賽，但他認為自己並非是故意雜人，因此上訴。

根據丹尼斯·林的報導，蘇亞雷斯的禁賽處分從3場減至2場，蘇亞雷斯也放棄上訴。

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