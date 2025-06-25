世俱盃》實習老師關鍵追平 唯一業餘隊奧克蘭城驚奇逼和波卡青年

格雷為奧克蘭城打進追平球。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年國際足總俱樂部世界盃C組賽事，半職業的奧克蘭城今天上演大驚奇，不但踢進賽會首球，最後還以1比1逼和阿根廷豪門波卡青年。可說是本屆世俱盃最大冷門。但奧克蘭城和波卡青年都無緣世俱盃16強。

本屆世俱盃是首次擴展至32隊模式，而奧克蘭城是本屆世俱盃唯一的業餘球隊，組成選手大多為業餘，許多選手必須要暫時離開全職工作，飛到美國來踢球。奧克蘭城前兩場分別以0比10敗給拜仁慕尼黑、0比6敗給本菲卡。

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奧克蘭城今天碰上波卡青年，上半場第26分鐘波卡青年靠烏龍球進球，讓奧克蘭城上半場結束以0比1落後。

下半場一度受到天氣影響而暫停比賽近50分鐘，重新開踢後，下半場第52分鐘，奧克蘭城選手拉各斯（Jerson Lagos）發角球踢到對手禁區附近，讓奧克蘭城後場格雷（Christian Gray）頭錘破網，這不但是奧克蘭城本屆賽會第一顆進球，幫助球隊最後踢平作收。

奧克蘭城全場3次射門有2次射正；而波卡青年全場控球率62％，整場40次射門包含7次射正都未能破網，只靠對手烏龍球拿到1顆進球。

半職業的奧克蘭城驚奇逼和。（路透）

奧克蘭城在本屆世俱盃C組賽事以0勝1和2敗，排小組第四作收。波卡青年以2和1敗排C組第三，兩隊皆無緣16強複賽。C組賽事以本菲卡、拜仁慕尼黑挺進16強。

來自紐西蘭的奧克蘭城是紐西蘭與大洋洲足壇的一支勁旅，但選手並非全是職業選手，根據《紐西蘭先驅報》指出，「奧克蘭城的選手組成有房地產經紀人，老師、銷售員、技工和大學生等等。原本希望他們留下痕跡，儘管這幾乎是不可能的，但他們做到了，在極為不利的情況下。」

此戰打進追平球的格雷，本身是紐西蘭實習體育老師，他興奮表示，「進那球的感覺真的很超現實，我到現在可能還沒完全回過神來。我覺得這支球隊配得上這個結果，也真心替隊友們感到高興。」

此外，這場比賽開踢時的溫度為華氏96度（約為攝氏35.5度），讓波卡青年前鋒卡瓦尼（Edinson Cavani）坦言，奧克蘭城的防守很好，「他們從不放棄，我們也無法擴大領先優勢。天候條件很艱難，真的很熱。然後當他們踢平時，他們獲得新的力量。」

阿根廷豪門波卡青年無緣世俱盃16強。（法新社）

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