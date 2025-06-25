晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

世俱盃》實習老師關鍵追平 唯一業餘隊奧克蘭城驚奇逼和波卡青年

2025/06/25 13:39

格雷為奧克蘭城打進追平球。（美聯社）格雷為奧克蘭城打進追平球。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年國際足總俱樂部世界盃C組賽事，半職業的奧克蘭城今天上演大驚奇，不但踢進賽會首球，最後還以1比1逼和阿根廷豪門波卡青年。可說是本屆世俱盃最大冷門。但奧克蘭城和波卡青年都無緣世俱盃16強。

本屆世俱盃是首次擴展至32隊模式，而奧克蘭城是本屆世俱盃唯一的業餘球隊，組成選手大多為業餘，許多選手必須要暫時離開全職工作，飛到美國來踢球。奧克蘭城前兩場分別以0比10敗給拜仁慕尼黑、0比6敗給本菲卡。

奧克蘭城今天碰上波卡青年，上半場第26分鐘波卡青年靠烏龍球進球，讓奧克蘭城上半場結束以0比1落後。

下半場一度受到天氣影響而暫停比賽近50分鐘，重新開踢後，下半場第52分鐘，奧克蘭城選手拉各斯（Jerson Lagos）發角球踢到對手禁區附近，讓奧克蘭城後場格雷（Christian Gray）頭錘破網，這不但是奧克蘭城本屆賽會第一顆進球，幫助球隊最後踢平作收。

奧克蘭城全場3次射門有2次射正；而波卡青年全場控球率62％，整場40次射門包含7次射正都未能破網，只靠對手烏龍球拿到1顆進球。

半職業的奧克蘭城驚奇逼和。（路透）半職業的奧克蘭城驚奇逼和。（路透）

奧克蘭城在本屆世俱盃C組賽事以0勝1和2敗，排小組第四作收。波卡青年以2和1敗排C組第三，兩隊皆無緣16強複賽。C組賽事以本菲卡、拜仁慕尼黑挺進16強。

來自紐西蘭的奧克蘭城是紐西蘭與大洋洲足壇的一支勁旅，但選手並非全是職業選手，根據《紐西蘭先驅報》指出，「奧克蘭城的選手組成有房地產經紀人，老師、銷售員、技工和大學生等等。原本希望他們留下痕跡，儘管這幾乎是不可能的，但他們做到了，在極為不利的情況下。」

此戰打進追平球的格雷，本身是紐西蘭實習體育老師，他興奮表示，「進那球的感覺真的很超現實，我到現在可能還沒完全回過神來。我覺得這支球隊配得上這個結果，也真心替隊友們感到高興。」

此外，這場比賽開踢時的溫度為華氏96度（約為攝氏35.5度），讓波卡青年前鋒卡瓦尼（Edinson Cavani）坦言，奧克蘭城的防守很好，「他們從不放棄，我們也無法擴大領先優勢。天候條件很艱難，真的很熱。然後當他們踢平時，他們獲得新的力量。」

阿根廷豪門波卡青年無緣世俱盃16強。（法新社）阿根廷豪門波卡青年無緣世俱盃16強。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中