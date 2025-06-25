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日職》鬼神魔鷹留不住？ 墊底養樂多注意到了：最近台灣有人打很好

2025/06/25 13:31

魔鷹。（資料照，記者林正堃攝）魔鷹。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕日職養樂多燕子本賽季戰績不振，是兩聯盟唯一未達20勝的球隊，近期球團社長林田哲哉在受訪時聊到強打村上宗隆的旅外狀況，並在提及洋砲補強時，透露台灣有強力的打者，疑似直指本季在台鋼雄鷹隊開無雙的洋砲魔鷹（Steven Moya）。

村上宗隆在2022年以22歲之齡，締造56轟、3成18打擊率、134分打點，成為日本史上最年輕的三冠王，接下來2季都繳出30轟以上的賽季，日職生涯累積224轟，被認為是日本下一位極有可能旅外挑戰大聯盟的強打者。

不過本季村上宗隆因傷僅出賽1場，目前仍在復健當中。而養樂多本季雖然戰績不佳，社長林田哲哉仍表示，在球季結束後，如果村上宗隆想要透過入札制度挑戰大聯盟，球團也會透過日職進行申請。此舉表明球團支持村上宗隆旅外的念頭。

養樂多主砲村上宗隆有機會挑戰大聯盟。（資料照）養樂多主砲村上宗隆有機會挑戰大聯盟。（資料照）

林田哲哉也透露，儘管還不確定村上宗隆未來會如何，但去年球團就是以村上宗隆會出走的前提在打造陣容，他認為，四棒打者靠選秀是來不及補上的，所以可能得依賴洋砲。林田哲哉透露，最近備受矚目的台灣選手中有人打得很好，有可能成為各球團搶人的對象，球團也希望從海外尋找主力打者的候補人選。

林田哲哉所提到的台灣打者，很有可能就是台鋼雄鷹的強打魔鷹，上個賽季魔鷹來台出賽115場就敲出30轟，本季火力更上一層樓，43場出賽就有18轟進帳，狂破中職多項紀錄。台鋼雄鷹在下個賽季失去一軍可多登錄1名洋將的新軍優惠，是否能夠續留魔鷹早已成為熱議話題，如今再有日本球團注目，恐怕魔鷹續留台灣的難度將越來越高。

魔鷹不僅擁有大聯盟資歷，對日本職棒甚至比台灣還要熟悉，曾在2018年到2021年效力過中日龍以及歐力士，合計269場出賽共敲出39轟，打擊率2成49，2021年曾擊出單季最多的13轟。

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