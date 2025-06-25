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TPBL》和雲豹簽7年約 高錦瑋樂意承擔責任要成為隊魂

2025/06/25 13:44

高錦瑋簽下7年合約，右起為顏行書、高錦瑋和張建偉。（記者粘藐云攝）高錦瑋簽下7年合約，右起為顏行書、高錦瑋和張建偉。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤雲豹今宣布和陣中主力控球後衛高錦瑋簽下7年約，推估年薪約8位數，對於和球隊簽下7年長約，小高表示，「我的意願想長期待在雲豹，也想成為隊魂，能得到球團信任很開心，7年不是結束而是個開始，很樂意承擔責任。」

決定和高錦瑋簽下7年長約，雲豹執行長張建偉表示，每段合約都是經過反覆討論，林信寬和高錦瑋肩負起艱難責任，扛起球隊價值，「這支球隊很幸運，他們從兩個新鮮人到成為兩個職業球員，一個球隊有兩個年輕核心很難能可貴。」雲豹球團今天也為小高準備了3項禮物，包含印有小高圖樣的「豹高一籌」的上衣、「豹展鴻圖」的匾額以及價值約20萬台幣的腳踏車。至於合約細節，雙方為7年合約，合約內也有旅外條款，合約第3年後可以旅外。

高錦瑋今天頂著短髮新造型亮相，他笑說：「原本想要找時間整理頭髮，吹頭髮很辛苦，加上夏天很熱，今年沒有頒獎典禮，剛好新造型在這邊展現。」對於和雲豹簽下7年合約，小高表示，簽下這份合約，責任更重，也會肩負起責任，「來回有很多交流，我的意願是想待在雲豹，想成為隊魂。心情上滿開心的，能得到球團信任很開心，7年不是結束也是個開始，很樂意承擔責任。」

高錦瑋（右二）和雲豹簽下7年合約，球團送上3樣大禮。（記者粘藐云攝）高錦瑋（右二）和雲豹簽下7年合約，球團送上3樣大禮。（記者粘藐云攝）

高錦瑋簽下7年合約，右起為顏行書、高錦瑋和張建偉。（記者粘藐云攝）高錦瑋簽下7年合約，右起為顏行書、高錦瑋和張建偉。（記者粘藐云攝）

高錦瑋（右二）和雲豹簽下7年合約，球團送上3樣大禮。（記者粘藐云攝）高錦瑋（右二）和雲豹簽下7年合約，球團送上3樣大禮。（記者粘藐云攝）

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