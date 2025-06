MLB》天使頭號大物摩爾追平轟+再見轟氣走紅襪 創下罕見紀錄

天使農場頭號大物摩爾擊出再見全壘打。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使農場頭號大物二壘手摩爾(Christian Moore)今天單場雙響砲,包含追平轟、以及延長賽10局下的再見全壘打,幫助天使以3比2逆轉擊敗紅襪。天使隊在這次與紅襪的3連戰前兩場都贏球,天使目前以38勝40敗居美聯西區第三。

紅襪3局上靠伊頓(Nate Eaton)的高飛犧牲打拿到1分,當家王牌左投克羅切(Garrett Crochet)主投7局狂賞10次三振、丟3次保送,僅被敲3安。

紅襪第8局換韋瑟特(Greg Weissert)後援,該半局1出局,摩爾擊出左外野陽春砲,雙方戰成1比1平手進入延長賽。

雖然紅襪10局上靠梅耶爾(Marcelo Mayer)適時安攻下超前1分,但10局下摩爾擊出右外野深遠飛球形成再見兩分砲,摩爾一路衝上三壘壘包後,而三壘審指示是全壘打,讓摩爾開心地跑回本壘與隊友慶祝,天使最後上演逆轉秀獲勝。

天使農場頭號大物摩爾擊出再見全壘打。(美聯社)

摩爾是2024年天使隊在首輪第9順位選進的大物,今年從小聯盟2A出發,季中升上3A,摩爾今年合計在小聯盟出賽54場,有5轟、32分打點,打擊率2成79,他在美國時間6月13日升上大聯盟舞台。摩爾本季在大聯盟出賽12場,有3轟、6分打點,打擊率1成94。

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,摩爾成為自1961年的擴編年代以來,第一位職業生涯前3發全壘打中,單場比賽出現第8局後所擊出的追平轟或超前轟,還包含再見全壘打的選手。

「這真的非常關鍵。」摩爾表示,「如果你看我今天賽前的數據,並不是很好,我認為這是年輕選手的過程,還在摸索中。這個聯盟有許多優秀的投手,但我正在找自己的路。」

