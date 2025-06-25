MLB》天使頭號大物摩爾追平轟+再見轟氣走紅襪 創下罕見紀錄

天使農場頭號大物摩爾擊出再見全壘打。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使農場頭號大物二壘手摩爾（Christian Moore）今天單場雙響砲，包含追平轟、以及延長賽10局下的再見全壘打，幫助天使以3比2逆轉擊敗紅襪。天使隊在這次與紅襪的3連戰前兩場都贏球，天使目前以38勝40敗居美聯西區第三。

紅襪3局上靠伊頓（Nate Eaton）的高飛犧牲打拿到1分，當家王牌左投克羅切（Garrett Crochet）主投7局狂賞10次三振、丟3次保送，僅被敲3安。

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紅襪第8局換韋瑟特（Greg Weissert）後援，該半局1出局，摩爾擊出左外野陽春砲，雙方戰成1比1平手進入延長賽。

雖然紅襪10局上靠梅耶爾（Marcelo Mayer）適時安攻下超前1分，但10局下摩爾擊出右外野深遠飛球形成再見兩分砲，摩爾一路衝上三壘壘包後，而三壘審指示是全壘打，讓摩爾開心地跑回本壘與隊友慶祝，天使最後上演逆轉秀獲勝。

天使農場頭號大物摩爾擊出再見全壘打。（美聯社）

摩爾是2024年天使隊在首輪第9順位選進的大物，今年從小聯盟2A出發，季中升上3A，摩爾今年合計在小聯盟出賽54場，有5轟、32分打點，打擊率2成79，他在美國時間6月13日升上大聯盟舞台。摩爾本季在大聯盟出賽12場，有3轟、6分打點，打擊率1成94。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，摩爾成為自1961年的擴編年代以來，第一位職業生涯前3發全壘打中，單場比賽出現第8局後所擊出的追平轟或超前轟，還包含再見全壘打的選手。

「這真的非常關鍵。」摩爾表示，「如果你看我今天賽前的數據，並不是很好，我認為這是年輕選手的過程，還在摸索中。這個聯盟有許多優秀的投手，但我正在找自己的路。」

Christian Moore tied it in the 8th



NOW HE WINS IT IN THE 10th #WALKOFF pic.twitter.com/izTJaSiOtu — MLB （@MLB） June 25, 2025

天使農場頭號大物摩爾擊出再見全壘打。（美聯社）

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