女籃》希望找喜歡台灣的球員！國家隊主帥曝尋找歸化洋將人選始末

台灣女籃歸化洋將人選庫克斯。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕瓊斯盃台灣女籃今年迎來歸化洋將人選庫克斯的加入，國家隊主帥歐森今透露邀請庫克斯回到台灣打球的過程，看好她能為球隊帶來戰力提升。

26歲的庫克斯身高193公分，畢業自NCAA一級西東大學，去年成為國泰女籃隊史首位洋將，也是WSBL開放洋將制度後首位在聯盟登場的外援，籃協將她列為歸化人選之一，目前採雙軌進行，在持續與國際籃球總會溝通的同時，也先邀請她來打瓊斯盃和團隊磨合。

請繼續往下閱讀...

歐森指出，其實一開始不知道庫克斯上季在台灣打球，是有次與陳晏宇、林宇涵在進行個人訓練時聊到洋將，「後來看了一下WCBA的洋將，發現她在台灣打過球，如果能當歸化洋將應該會是很棒的人選，我想找一個在台灣打過球，住過台灣，喜歡台灣的球員，不想只是隨機找一個球員。」

歐森提到，庫克斯上季在WCBA得分排行榜名列前茅，期待她能像高柏鎧一樣融入台灣隊，「她的得分能力可以幫助我們很多，不是說我們的本土球員不會得分，她的加入可以讓我們得分模式更多元。就像高柏鎧就很適合台灣男籃，男籃有很多射手、組織進攻的好手，需要高柏鎧這樣可以在爭搶籃板、進攻掩護帶來幫助的禁區長人，庫克斯除可以鞏固禁區，在內外線也都可以得分。」

瓊斯盃女子組賽事7月2日至6日在和平籃球館舉行，備戰7月13至20日在中國深圳登場的FIBA女子亞洲盃B級賽事，歐森不諱言，瓊斯盃主要目標就是為亞洲盃做準備，也表示團隊在經過台日交流賽後在訓練上強度提高很多，「經過那兩場比賽我們知道高強度對抗的重要性，但在確保大家的訓練狀況的同時，因為瓊斯盃我們會連打5天，我也會努力管理球員的體能。」

女籃國家隊主帥歐森。（記者盧養宣攝）

瓊斯盃台灣女籃集訓。（記者盧養宣攝）

瓊斯盃台灣女籃集訓。（記者盧養宣攝）

瓊斯盃台灣女籃集訓。（記者盧養宣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法