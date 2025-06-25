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籃球》基市府發英雄帖！廣徵SBL球團成員 最快2026年第一季開打

2025/06/25 14:35

基隆市政府申請設立SBL基隆隊，市府25日宣布，明天（26日）起第二次公告上網徵求SBL基隆球團成員，到6月30日止前歡迎報名。（記者俞肇福攝）基隆市政府申請設立SBL基隆隊，市府25日宣布，明天（26日）起第二次公告上網徵求SBL基隆球團成員，到6月30日止前歡迎報名。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府申請設立SBL基隆市籃球隊，經召開相關運動產業、專家、學者及體育團體諮詢會議後，以公開招標方式辦理；市府普發英雄帖徵求球團成員，包含球隊教練、籃球員、籃球行政助理等，招標金額為2700萬元。第一次公開招標未達3家，訂於明天（26日）第二次公告上網招標，有意投標者，可於6月30日止前往投領標。基隆市教育處指出，如果一切順利，最快2026年第一個球季就可開打。

基隆市長謝國樑積極推動成立SBL成在地籃球隊，2025年起，每年編列3000萬、執行3年，市府希望透過成立SBL基隆球隊，結合專業職業等級的選手及教練資源，協助提升學校籃球競技實力，深耕在地籃球發展。

基隆市政府於2024年宣布成立SBL基隆市屬在地籃球隊計畫，經2025年1月市議會決議通過後，4月參考採納專家學者各界人士建議，規劃出「超級籃球聯賽球隊基隆市籃球隊勞務採購案」，及「基隆市籃球隊委託專案管理服務案」，共計2採購案，以公開招標方式辦理。其中，「基隆市籃球隊委託專案管理服務案」已於6月間決標評選出優勝廠商，另「超級籃球聯賽球隊基隆市籃球隊勞務採購案」則續上網公告，基隆市政府廣邀各大優質相關領域廠商參與投標。

基隆市政府表示，透過專業球隊資源開拓銜接路徑，經召開相關運動產業、專家、學者及體育團體諮詢會議後，以公開招標方式辦理；市府團隊向各界優質廠商及好手下英雄帖，目前其中的「委託專案管理服務案」已順利評選出優勝廠商，至於「超級籃球聯賽球隊基隆市籃球隊勞務採購案」為招募球隊，招標金額2700萬元整，第一次公開招標未達3家，訂於明天（26日）第二次公告上網招標，有意投標者，可於6月30日止前往投領標。

教育處徐嬿立處長補充說明， 詳細招標資訊可至政府電子採購網查詢，歡迎全國熟悉籃球運動產業，有相關行銷背景及實務經驗，具跨領域整合能力之優質廠商踴躍參與投標，共同為基隆籃球發展努力，與本市攜手打造運動城市。

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