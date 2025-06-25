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TPBL》高錦瑋簽約只想著訓練和回饋社會 顏行書曝他私下一面

2025/06/25 14:53

高錦瑋和簽下7年合約，不忘要捐款回饋社會。（記者粘藐云攝）高錦瑋和簽下7年合約，不忘要捐款回饋社會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤雲豹球星高錦瑋今天和球團簽下7年合約，他不忘回饋從小幫助他的花蓮善牧兒童之家，捐贈300萬元，希望幫助更多需要的兒童。今天球團營運長顏行書透露雙方協商合約過程，他表示，小高真的是很特別的球員，首要要求的事情是回饋社會，簽約金額反而是次要的事情，且私下生活也很節儉。

提到和高錦瑋協調合約的過程，顏行書表示，其實和小高的第一份合約就有長期規劃，他的表現也超乎球團預期，「我們知道他很好，其實也沒有期待他會拿這麼多獎項，季初我們和小高都有想法，考慮能否長時間待在球隊。」顏行書舉NBA球星一人一城例子，像是諾威斯基（Dirk Nowitzki）、鄧肯（Tim Duncan）、布萊恩（Kobe Bryant）等人，「大家可以想像成一人一城，希望他能在一個城市效力一輩子。」

針對薪資部分，顏行書說：「現在是球員時代，薪資報酬很符合身價。」他也透露，這個薪資是大家都很羨慕的年薪，連他自己都很羨慕，「小高是很特別的球員，不是用金錢能衡量，像是他捐贈的慈善基金在合約裡有要求，合約金額是次要 主要是能回饋社會，加起來總額是可觀的。」

至於旅外條款的部分，顏行書表示，合約第3年可以出發，「我們希望像這樣的頂尖球員可以去挑戰，非常鼓勵球員有旅外條款。」高錦瑋則表示，如果有機會當然會希望能旅外，但現階段還是以雲豹為主。

球團今天送上3樣禮物，包含「豹高一籌」的上衣、「豹展鴻圖」的匾額以及價值約20萬台幣的腳踏車，顏行書說：「禮物是投其所好，但小高的有點出乎意料。」他透露，小高是很節儉的球員，平常住在球隊訓練場附近，走路大約18至20分鐘，「他是很節儉球員，到現在也是騎Ubike跟走路。」簽下大合約選擇先捐贈回饋慈善機構，高錦瑋沒有特別想要犒賞自己，他笑說：「沒有特別規劃，先以訓練為主。」

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