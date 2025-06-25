女籃》庫克斯透露喜歡台灣的原因 瘦了22公斤期待披上國家隊戰袍

台灣女籃歸化洋將人選庫克斯。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕上季效力WSBL國泰女籃的美籍洋將庫克斯有機會成為台灣隊歸化球員，她這次加入瓊斯盃台灣隊陣容，表示回到台灣打球就像回家一樣，期待披上國家隊戰袍。

庫克斯去年成為國泰女籃隊史首位洋將，也是WSBL開放洋將制度後首位在聯盟登場的外援，近期被籃協列為歸化人選之一，她今受訪時表示，主帥歐森透過WCBA江西隊的隊友陳昱潔聯繫她，詢問對於成為台灣隊歸化洋將是否有興趣，雖然當時自己正要到墨西哥聯賽打球，尚不確定後續行程，「但我覺得如果有機會能再回來台灣打球一定很棒。」

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被問及喜歡台灣的原因，庫克斯露出爽朗笑容說，「當然是這裡的球員們，WSBL只有4隊，我們每週五六日都會比賽，有機會認識很多球員，我到中國打球後也遇到一些台灣球員，在台灣打球很自在，她們幫助我跨越語言隔閡，這裡就像一個大家庭一樣。」

對於成為台灣女籃潛在歸化人選，庫克斯說，「我很期待能代表台灣出賽，在台灣打球就像家一樣，我知道（歸化）這件事很重要，不是只關乎我，但我很無私，希望能有機會代表台灣出賽。」

庫克斯今現身集訓時比起上季效力國泰時期精實不少，透露自己透過飲食控制瘦了50磅（約22公斤），對於能帶給台灣女籃的幫助，她說，自己相較上季已是截然不同的球員，「我在防守上進步很多，希望能努力幫球隊守下每一顆球，我也有很棒的得分能力，會努力在關鍵時刻帶來致勝一擊。」

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