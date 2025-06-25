女足》足協讓國家隊搭「血汗航班」體育署出手化解風波

體育署長鄭世忠。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對女足工會質疑我國足球協會安排國家隊「血汗航班」的爭議，體育署已經要求國訓中心和足協緊急補救；至於足協也回應，確實有缺失將會改進。

女足工會發聲明指出，台灣女足6月20日至香港備戰亞洲盃資格賽，原訂7月6日回國，足協以「東亞盃主辦單位機票補助僅能購買早班機」為由，安排當晚8點55分抵台，隔天早上7點30分再出發趕赴南韓。

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女足工會認為，扣除通關、交通、洗漱與轉換等必須程序，球員實際休息時間可能不到5小時，並主動聯繫國訓中心能否彈性安排較晚班機，卻得到「班機安排由協會決定，中心尊重其規劃」的回覆。

體育署長鄭世忠獲悉消息，已分別致電國訓中心、足協了解狀況。曾擔任足協副秘書長的鄭世忠認為，休息時間過短確實欠妥，責成國訓中心要求足協補救，航班也已調整至7日7日下午，調整機票導致差額則由國訓中心名古屋亞運女足培訓經費全額支援，並要求後續對於各代表隊行程做更妥善安排。

足協秘書長趙士強表示，已經聽到女足球員的心聲，昨天開會或許在溝通、協調上有問題，既然做錯就是改進，與旅行社聯絡改為當天下午飛往南韓的機票後，希望能讓風波落幕。

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