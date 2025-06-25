「運動產業發展條例」初審通過 稅務優惠吸引企業投資

立法院教育及文化委員會今（25）日審查運動產業發展條例修正草案，教育部長鄭英耀出席備詢，並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕立院教育及文化委員會於今（25）日初審通過「運動產業發展條例部分條文修正草案」，建立運動產業投資管道，並透過優惠租稅措施吸引民間企業資金投入，為即將設立的運動部做暖身準備。

教育及文化委員會今日排審「運動產業發展條例修正草案」，初審通過「運產條例」第8條，明確推動運動科技應用，鼓勵運用數位技術、人工智慧（AI）與資訊科技，強化訓練分析、運動數據管理與服務流程優化，全面提升運動服務品質與產業競爭力，與國際科技趨勢接軌；增修第13條明定，建立運動產業投資誘因與融資管道，提供惠措施引導、鼓勵民間基金投入，國家發展基金應提供一定比例投資運動產業。

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通過第26條修正，企業捐贈辦理經主管機關認可、促進全民運動發展的賽事活動，可獲得租稅優惠，有效鼓勵企業參與運動推廣；以及第26條之2，企業對職業或業餘運動賽事的捐贈，抵稅幅度從150%調高到175%，同時到民國120年都可以享有租稅優惠，提供穩定且具預期性的稅務誘因。

國民黨籍教文委員會召委葛如鈞表示，這次修法不僅是對民間釋出正面訊號，更是為體育署升格為運動部預作制度與資源上的暖身準備，讓我國體育政策在法制與行政架構上同步提升。

他強調，發展運動產業，不只是為了經濟數字，更是為了全民健康、國際形象與青年世代的機會，透過加強運動產業的發展，才是真正團結國家力量的展現。此次修法，就是要讓制度先行，資源到位，為年輕人打造可投入、可發展的未來產業，為國家鋪設長期發展的健康基礎。

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