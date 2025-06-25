MLB》二刀流後達成日、美300轟里程碑！大谷翔平霸榜史上最狂紀錄

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／總和報導〕道奇日本巨星大谷翔平敲出本季第27轟，同時也達成日美通算的300轟里程碑，更在一項只有他「霸榜」的歷史紀錄中再添新猷。

大谷翔平在6局上面對洛磯左投羅里森（Ryan Rolison），逮中一顆92.7英哩（約149.1公里）的四縫線速球，擊出左外野反方向的2分砲。這是大谷本季第27轟，同時也是旅美以來的第252轟，加上日職的48轟，他在日美通算累積300轟，也成為史上第3位達成這項壯舉的日本球員。

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根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs），大谷目前27轟成為史上在明星賽前至少登板過1次、且累積第3多轟的打者。而在這份榜單中，前兩名都是他自己包辦，分別為2021年的33轟，以及2023年的32轟；至於第4與第5名也都是大谷，分別為2022年的19轟，以及2018年的7轟，直到第6名出現大谷以外的選手，為2001年漢普頓（Mike Hampton）的6轟。

大谷翔平在6月17日睽違663天重返投手丘，23日迎來本季第2場登板，休息一天後在今天的比賽達成日美通算300轟里程碑。本季「投手大谷」累積2局送出2K，被敲2安失1分，防禦率4.50；「打者翔平」出賽78場，打擊三圍.289/.387/.627，攻擊指數1.014，累積27轟、51分打點。

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