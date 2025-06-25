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女籃》高中畢業直闖NCAA一級寫台灣新頁 林宇涵：希望成為有影響力的人

2025/06/25 15:52

林宇涵。（記者盧養宣攝）林宇涵。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕17歲的「金甌女戰神」林宇涵即將赴美就讀中田納西州立大學，身為此次瓊斯盃台灣女籃陣中最年輕的球員，她也希望把握機會學習，提早適應更高強度的比賽。

林宇涵高二時曾寫下單場52分的驚人紀錄，該年幫助金甌女中拿下女子組第四名，不過高三這年受到傷勢所苦，球隊也在12強止步，她在4月底正式錄取中田納西州立大學，成為台灣女籃史上第一位高中畢業就挑戰NCAA一級學校的球員。

林宇涵曾代表台灣參加U17世界盃、U18亞洲盃，在赴美深造前以潛力培訓球員身份迎來成人國家隊初體驗，也展現興奮之情，「進來感受到不同的強度，看到的東西也都不一樣，有外籍教練，帶來的東西也很新鮮，學姐們也都樂於分享經驗，我覺得來到這裡就是提前感受更高強度的身體對抗。」

林宇涵此次在球隊的定位是控球後衛，也把握機會向彭詩晴、彭曉彤、徐詩涵等學姐學習，「在場上有問題就會問她們，希望從她們身上挖一些寶。」

成為史上第一位高中畢業挑戰NCAA一級強權的球員，林宇涵對於寫下台灣女籃新頁表示，自己好勝心強，當時聽到先前沒有人辦到過時，就希望可以有機會直接挑戰，更透露這次在國家隊也選擇披上1號戰袍，希望自己成為勇於挑戰的第一人，「既然我是第一人，就希望多去闖、去挑戰，讓後面的學妹至少不會那麼沒有底，因為我做的時候都是第一次，我希望能夠把自己做好，讓後面的學妹可以效法、做些有影響力的事情，我希望自己成為有影響力的人。」

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