TPBL》雲豹選秀瞄準後衛 持續尋覓NBA球星

張建偉。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤雲豹今天和陣中球星高錦瑋簽下7年長約，上週也提前綁定亞運金牌林信寬，對於今年選秀和補強目標，球團營運長顏行書表示，會以後衛為主，希望能分攤高錦瑋的壓力；至於TPBL洋將薪資有望放寬，球團執行長張建偉透露，不會放棄尋找NBA球星加盟的機會。

雲豹近期和高錦瑋、林信寬續約，確定球隊建隊基石，針對新賽季洋將佈局，張建偉表示，雖然目前薪資規定尚未正式出爐，但他持續和有NBA資歷的球員接洽當中。過去雲豹曾找來「魔獸」霍華德和「表弟」卡森斯，都為台灣掀起不小旋風，後來也傳出他們積極追求「飆風玫瑰」羅斯，雖然最後沒成功，但再度炒熱話題。

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張建偉表示，聯盟現在可能採取的洋將薪資規範會以「一盤洋將」的方式，以所有洋將月薪的薪資總和為上限，給球團多一點操作空間，可以用不同價碼的洋將作為搭配，這也是他比較樂見的方式。至於未來還有沒有機會見到如霍華德、卡森斯一樣令球迷驚豔的洋將，張建偉笑說：「現在大家應該也見怪不怪了，但是新賽季還是可以期待，NBA球星不一定那麼遙不可及，他願意來台灣發展，看重的可能還有其他條件。」

至於球隊選秀方面，顏行書透露，目前會鎖定後衛，希望能分攤高錦瑋的上場時間和壓力，只是現階段TPBL和PLG也可能會聯合選秀，屆時還會出現不同變數。

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