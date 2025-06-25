晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》雲豹選秀瞄準後衛 持續尋覓NBA球星

2025/06/25 16:24

張建偉。（資料照，記者塗建榮攝）張建偉。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤雲豹今天和陣中球星高錦瑋簽下7年長約，上週也提前綁定亞運金牌林信寬，對於今年選秀和補強目標，球團營運長顏行書表示，會以後衛為主，希望能分攤高錦瑋的壓力；至於TPBL洋將薪資有望放寬，球團執行長張建偉透露，不會放棄尋找NBA球星加盟的機會。

雲豹近期和高錦瑋、林信寬續約，確定球隊建隊基石，針對新賽季洋將佈局，張建偉表示，雖然目前薪資規定尚未正式出爐，但他持續和有NBA資歷的球員接洽當中。過去雲豹曾找來「魔獸」霍華德和「表弟」卡森斯，都為台灣掀起不小旋風，後來也傳出他們積極追求「飆風玫瑰」羅斯，雖然最後沒成功，但再度炒熱話題。

張建偉表示，聯盟現在可能採取的洋將薪資規範會以「一盤洋將」的方式，以所有洋將月薪的薪資總和為上限，給球團多一點操作空間，可以用不同價碼的洋將作為搭配，這也是他比較樂見的方式。至於未來還有沒有機會見到如霍華德、卡森斯一樣令球迷驚豔的洋將，張建偉笑說：「現在大家應該也見怪不怪了，但是新賽季還是可以期待，NBA球星不一定那麼遙不可及，他願意來台灣發展，看重的可能還有其他條件。」

至於球隊選秀方面，顏行書透露，目前會鎖定後衛，希望能分攤高錦瑋的上場時間和壓力，只是現階段TPBL和PLG也可能會聯合選秀，屆時還會出現不同變數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中