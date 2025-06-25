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MLB》打超爛的5億明星外野手回神！道奇主帥讚逐漸克服本季最弱點

2025/06/25 18:10

康佛托。（法新社）康佛托。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇今以9：7擊敗墊底洛磯，本季狀況極差的明星外野手康佛托（Michael Conforto）今天單場2支長打演出，以及一發幫助球隊超前的3分砲。

康佛托本季和道奇簽下1年1700萬美元（約新台幣5億）合約，但繳出幾乎是全聯盟符合打席數中最差打者的表現。不過今天他在第4局逮中一記偏低曲球，敲出右外野3分砲，幫助道奇5：2領先，賽後康佛托說：「當時得點圈有跑者，又還不到2出局，我只想把球打高，結果就出去了。」

洛磯主場庫爾斯球場是出了名的「打者天堂」，對此康佛托賽後也表示：「這裡真的很容易敲安打，外野很遼闊。當然這裡的球也飛得比較遠，比賽總是呈現瘋狂打擊大戰。你只想盡可能多得幾分，因為到比賽後段，啥時都有可能發生。」

康佛托也認為，今天自己揮棒感覺很不錯，「最近感覺真的越來越好，擊球力道也有變強，打席的內容都有明顯提升。」而本季康佛托對於直球特別苦手，打擊率僅0.174，今天首打席他成功逮中馬奎茲（Germán Márquez）的內角速球敲出二壘安打，「我必須想辦法把那種球打到外野空隙或邊線，要把球打強、打紮實。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也稱讚康佛托的表現，「我喜歡他今天的揮棒與打席內容，看起來他面對速球的掌握好很多，我知道對他而言，能在進攻端做出貢獻，一定讓他感到非常開心。」

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