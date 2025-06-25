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田徑》「跨欄女神」羅佩琳泰國錦標賽400欄摘金 樂與台灣年輕好手切磋

2025/06/25 17:11

羅佩琳。（查爾斯運動行銷提供）羅佩琳。（查爾斯運動行銷提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕田徑女子400公尺跨欄好手羅佩琳，24日在2025泰國田徑錦標賽決賽中，以57秒85率先通過終點，以打破大會紀錄的成績奪得金牌，收下今年國際賽第二面金牌，也是自從今年5月以來連續3場賽事跑進58秒內，展現出穩定的成績。

第一次到泰國比賽的羅佩琳，賽前抱持著以賽代訓的目標前往，面對炎熱的天氣、賽前賽程的異動，以及賽場暖身空間有限等因素，她穩定心情接受各種狀況，為賽事做調整，在前一天預賽中便以58秒72總排名第一晉級。

羅佩琳說：「藉由這一次的比賽，學習去面對比賽時會遇到的各種狀況，像是賽程的變動，非常感謝在台灣的教練、營養師、治療師隨時幫我調整，讓我可以很放心地照著他們的建議去做，也謝謝協會的老師們在這裡為我們掌握第一時間的資訊和各項安排。我在比賽現場就盡力在有限的空間去把該做的賽前準備做好，四月去新加坡比賽時，也面臨到不同以往的狀況，這些經驗都可以讓我去學習，未來去不同地方比賽的時候，就可以有多一些應變的方法。」

面對上半季的最後一趟比賽，決賽場羅佩琳全力以赴，同場還有剛在女子400公尺賽事奪銀的越南好手，以及台灣兩位年輕好手鍾欣儒及柳辰諭，在彼此良性競爭之下，羅佩琳以穩定的表現脫穎而出摘下金牌。

羅佩琳說：「年輕的選手們帶給我很大的刺激，知道她們成績很好，所以我必須要更專注地去把每一步做好，過終點看到成績蠻開心的，在這樣的天氣能再跑到57，我很開心我自己做到了。這是第一次跟欣儒和辰諭一起出國比賽，她們都很可愛也很熱心，我們經過這幾天的相處感情也變好了，學妹會來跟我請教一些問題，我也儘量分享一些我的經驗，希望可以對她們的成績有所幫助，選手之間都知道這一路是很辛苦的，希望我們都可以越來越好。」

上半季的賽事告一段落，羅佩琳將進入調整期，為下半年的賽事做準備，她並不滿足於目前的狀態，期許能在調整過後繼續將秒數向前推進。

羅佩琳。（查爾斯運動行銷提供）羅佩琳。（查爾斯運動行銷提供）

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