MLB》差點首局首打席締史詩紀錄！美媒讚大谷翔平：我們在見證歷史

大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對洛磯敲出本季第27轟，同時日美通算生涯300轟達陣，成為日本史上第3人。值得一提的是，大谷原本有機會在首打席就達標，也讓主播與洛磯球評都直呼：「好險！」

以高海拔著稱、向來被稱為「打者天堂」的洛磯主場庫爾斯球場，本身就很容易產出全壘打。大谷今首局首打席面對馬奎茲（Germán Márquez）的94.1英哩（約151.4公里）速球，擊出中外野399英呎遠的深遠飛球，擊球初速達109.7英哩，仰角40度，可惜遭到接殺。

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根據《Baseball Savant》數據，大谷這顆深遠飛球，若是在包含道奇主場在內的6座大聯盟球場，都會形成全壘打。當時洛磯球評休森（Jeff Huson）看見大谷的擊球後讚嘆：「從他的球棒打出去的球，就是和其他選手感覺完全不同。他真是位了不起的選手，也許我們正在親眼見證歷史上最偉大的棒球員。」

主播古德曼（Drew Goodman）也表示：「我認為這一點也不誇張，回顧歷史，唯一可以和他相比的可能只有貝比魯斯（Babe Ruth），貝比魯斯生涯前期擔任投手，之後轉戰外野也是打出如此壓倒性的成績。」

兩人隨後還開玩笑說道：「我們今天很幸運，因為那顆球仰角大概有48度（實際為40度）吧！」、「這應該就是那球會被接殺的原因了！」

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