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MLB》只因說了「這句話」！洋基球星本季第2次遭驅逐 賽後表達不滿

2025/06/25 20:10

奇澤姆遭驅逐出場。（美聯社）奇澤姆遭驅逐出場。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以4：5在延長11局不敵紅人，條紋軍明星內野手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）9局下開始前因對主審好球帶有意見，本季第2度遭到驅逐出場。然而賽後奇澤姆表達不滿，認為自己並未說出任何逾矩的話。

奇澤姆在9局上打擊時，在2好0壞後遭到紅人投手理查森（Lyon Richardson）三振，不過他認為三振他的那顆球明顯偏低，但仍被判好球。離開打擊區後的奇澤姆仍念念有詞，9局下上場守三壘時，奇澤姆還在抱怨，也讓主審韋格納（Mark Wegner）把他趕出場。

賽後奇澤姆還原當下狀況並喊冤：「我看了他（主審）一眼說，『你看我幹嘛？』然後我就被趕出場了。我又沒說什麼很瘋狂的話，我也沒說那是顆壞球，我因為說了『你看我幹嘛』就被趕出去，我不認為那是把人趕出去的好理由。」

奇澤姆自省需要把自己的情緒控制好，「這也是為什麼我會生氣，因為我根本沒在跟他（主審）說話。我本來就沒有打算要講什麼，因為我知道只要一開口，我就會被趕出去。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也表示：「顯然Jazz對那球判決感到不滿，在打擊區裡稍微碎念，之後他說自己沒跟主審對話，但主審仍盯著他看，然後就把他趕出場，這不是個好的情況。」

美國時間4月17日洋基對上光芒，奇澤姆也因抗議好球帶遭到主審貝肯（John Bacon）驅逐出場，當時奇澤姆後續還在網路上發文批評，之後遭大聯盟處以禁賽1場與罰款，不過該次禁賽後來被取消。

奇澤姆遭驅逐出場。（美聯社）奇澤姆遭驅逐出場。（美聯社）

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