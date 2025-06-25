日職》被當發球機！36歲田中將大二軍4.2局挨14安失6分 巨人OB辣評

田中將大。（取自產經體育）

〔體育中心/綜合報導〕巨人36歲名投田中將大今天在二軍先發對決DeNA，然而投不滿5局狂挨14支安打失掉6分，寫下本季在二軍最慘一役。

田中將大職業生涯在日職、美職累積198勝，僅差2勝就能達成通算200勝里程碑。然而他在5月1日面對廣島僅投3局就挨8安失3分，隔天再度被下放二軍調整，本季田中將大在一軍累積3場先發，投10局被敲20安，拿下1勝1敗，防禦率高達9.00。

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本季田中將大在二軍先發8場，投34局被敲33安，送出22次三振，防禦率1.85。然而今天田中將大狀態不佳，主投4.2局用95球，被敲出多達14支安打，另有1次保送，失掉6分都是責失，賽後二軍防禦率漲至3.03。終場巨人4：6輸球，田中將大吞下二軍本季第2敗。

田中將大上一場在二軍繳出6局無失分好投，然而今天被打爆，賽後他回顧自己的表現坦言，沒辦法在關鍵時刻將決勝球投在刁鑽的位置，加上沒能破壞打者的打擊節奏，都是造成這場敗戰的原因；此外他認為今天速球速度不錯（最快147公里），但指叉球等變化球的控球與銳利度還是不好。

現任球評的巨人軍OB關本四十四指出，此役對手面對田中將大的各種球路都毫無畏懼，而他的速球也無法壓制對手，連界外球都製造不了，更甭論用變化球引誘打者揮空。他也坦言，目前二軍沒有其他適合上一軍救急的先發人選，原本田中上一戰好投，有望成為一軍第6號先發，「但看這場比賽的內容，恐怕會讓教練團再次陷入苦惱。」

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