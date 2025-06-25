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台灣少棒挑戰強敵冠軍夢再起航 7/25亞太棒球場首戰古巴

2025/06/25 20:22

台灣小將今年將捲土重來力拚冠軍。圖為2019年賽事資料照。（台南市府提供）台灣小將今年將捲土重來力拚冠軍。圖為2019年賽事資料照。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025第8屆WBSC世界盃少棒錦標賽，將於7月25日至8月3日在台南亞太國際棒球訓練中心少棒球場登場，依世界棒壘球總會公布參賽12國賽程表，台灣隊與棒球強國日本、古巴、墨西哥同組，開幕首日賽台灣小將先迎戰紅色閃電古巴，喜歡棒球的大小球迷千萬不要錯過。

WBSC U12為兩年一度的國際賽事，台南市從2015年到2027年皆為主辦城市，自2019年起賽事地點則固定於台南亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場，其中主球場最多可容納8000人。

台灣隊過去曾兩度奪冠（2011、2019年），上屆（2023年）在冠軍戰飲恨敗給美國隊獲得亞軍，今年將捲土重來再戰。

目前分組的每日賽程表已釋出，本屆A組有包括台灣隊、日本、古巴、墨西哥、澳洲、德國；B組則有美國、多明尼加、南韓、巴拿馬、捷克、南非。台灣隊與「宿敵」同組，精彩可期。

市長黃偉哲表示，今夏的台南不僅是棒球主場，更是旅遊天堂。球迷看球之餘，也別錯過府城夏日限定風情，例如可安排一日輕旅行，白天走訪安平古堡、台江綠色隧道、台南美術館或樹谷生活科學館，球賽之後再到花園夜市大啖美食，為台灣小將加油，同時暢遊歷史與活力交織的台南。

2025第8屆WBSC世界盃少棒錦標賽，將於7月25日在台南亞太棒球場開打。（台南市府提供）2025第8屆WBSC世界盃少棒錦標賽，將於7月25日在台南亞太棒球場開打。（台南市府提供）

2025第8屆WBSC世界盃少棒錦標賽賽程表。（南市府提供）2025第8屆WBSC世界盃少棒錦標賽賽程表。（南市府提供）

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