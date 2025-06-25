台塑盃女網》楊亞依單日雙贏 李羽芸雙打也晉8強

楊亞依。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年台塑盃國際女網賽第2站，地主好手楊亞依在台北市網球中心單日雙贏，至於李羽芸雙打也開胡晉級8強。

楊亞依先在單打「台灣內戰」中，6：2、6：1輕取後起之秀林郁晨，成為唯一晉級16強的東道主希望，下個對手為南韓第3種子朴昭炫；緊接著她與日本搭檔川口夏実雙打出擊，搶救4記賽末點終以2：6、7：6（8：6）、14：12大逆轉日本頭號種子小堀桃子／山崎郁美，驚險挺進8強，遭遇俄國人馬庫美爾（Alisa Kummel）／涅普利（Elina Nepliy）。

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21歲的楊亞依前年台塑盃包辦兩站單打冠軍，第2站還拿下雙打金盃，如今以老大姊之姿技壓小她5歲的林郁晨，「上週很早就輸了，所以比較有時間進行調整，今天有做到想像中的畫面，例如攻擊時間點和自己想法。」

WTA世界女單排名最佳曾達203的楊亞依，自去年初手腕受傷以來，仍待調整重新奮起，「這一年多信心肯定受到影響，但我覺得心態成熟多了，無論球場或是生活，都很清楚自己想要什麼，希望盡快找回最佳狀態。」

至於李羽芸展現過人網前技巧，與日本戰友清水映里打出第2種子實力，6：1、6：2輕取澳洲湯普森（Belle Thompson）、白俄羅斯耶爾什（Kseniya Yersh），8強對決南韓組合白多娟／李恩慧。

李羽芸（右）。（四維體育推廣教育基金會提供）

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