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中職》古久保賽前才說「恐怖！」富邦擊敗樂天奪對戰第2勝

2025/06/25 21:22

李東洺。（記者陳志曲攝）李東洺。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕連兩週面臨6連戰的樂天桃猿，爭奪上半季冠軍仍有一線希望，今天面對富邦悍將卻陷入苦戰。賽前，猿隊總教練古久保健二才坦言，富邦陣中多了不少年輕選手，若全力衝刺起來會很恐怖。開賽後，富邦在林岳谷首局開轟、李東洺5局好投發揮下，終場 ，這也是富邦悍將本季對戰樂天桃猿的第2勝、另有9敗。

富邦悍將林岳谷首局就從樂天桃猿先發投手霸鉧德手中擊出陽春砲，幫助球隊先馳得點。

樂天桃猿昨有董順傑代打擊出生涯首安，今天先發的陳佳樂也在2局上擊出生涯首安，兩位2022年入隊的「同梯」，連兩天先後達成生涯里程碑。樂天此局張閔勛、陳佳樂各1支安打，但李東洺單局3個出局數都以三振拿下，樂天未得分。

富邦4局下靠著戴培峰選到保送、盜壘，2出局後陳真適時安打，再添1分。帳面上，霸鉧德5局投球任內，僅被擊出3安打、6次三振，但失2分。

富邦左投賴鴻誠7局上登板，投1局、送出1次三振，進帳本季第2次中繼成功，生涯中繼成功數來到136次，和味全龍隊陳禹勳暫時並列中職史上最多。

李東洺退場後，林栚呈、賴鴻誠和富藍戈各投1局，3人都未被樂天打者擊出任何安打，9局交給張奕把關，守住球隊領先。

李東洺。（記者陳志曲攝）李東洺。（記者陳志曲攝）

李東洺。（記者陳志曲攝）李東洺。（記者陳志曲攝）

林岳谷敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）林岳谷敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

林岳谷。（記者陳志曲攝）林岳谷。（記者陳志曲攝）

陳真敲出一壘安打。（記者陳志曲攝）陳真敲出一壘安打。（記者陳志曲攝）

賴鴻誠。（記者陳志曲攝）賴鴻誠。（記者陳志曲攝）

霸鉧德。（記者陳志曲攝）霸鉧德。（記者陳志曲攝）

陳佳樂一軍首安出爐。（記者陳志曲攝）陳佳樂一軍首安出爐。（記者陳志曲攝）

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