TPBL冠軍賽》豪神降臨！林書豪轟29分 國王打敗海神取3：2聽牌

林書豪。（記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕新北國王今天在主場新莊體育館克服開局0：14劣勢，靠林書豪全場29分包括末節11分，以93：83擊退高雄海神，在TPBL總冠軍賽取得3：2聽牌，週五（27日）到高雄巨蛋客場尋求拿下總冠軍金盃。

國王、海神在系列賽戰成2：2平手，回到主場的國王最大本錢是本季例行賽在主場拿下15勝3負，季後賽4戰3勝，堪稱最強主場。不過，國王此仗開局有點慘，找不到準星也陷入0：14落後，不過他們的老將洪志善、林金榜上場改變戰局，國王也在上半場結束變成44：36領先。

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國王在第三節穩定發揮，且海神單節僅拿16分，國王也帶著雙位數領先進入第四節，海神在第四節靠36歲洋將艾德連續得分追近，林書豪也有所回應加上奧帝三分球，持續維持雙位數領先，尤其林書豪在第四節獨拿11分，也讓國王守住主場取得聽牌。

林書豪此仗投進4顆三分球，進帳全隊最高29分，頂替最佳洋將沃許本的奧帝攻下21分，桑尼斬獲12分，曼尼高拿到10分。

海神方面，艾德17分、克雷格15分、胡瓏貿13分、陳懷安11分、蘇文儒11分，但團隊共出現24次失誤，以及三分球命中率偏低，只能兵敗客場，週五回主場將背水一戰，力拚延長戰線。

林書豪。（記者廖振輝攝）

洪志善投進三分球慶祝。（記者廖振輝攝）

桑尼上籃。（記者廖振輝攝）

林書豪。（記者廖振輝攝）

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