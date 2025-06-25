晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL冠軍賽》豪神降臨！林書豪轟29分 國王打敗海神取3：2聽牌

2025/06/25 21:35

林書豪。（記者廖振輝攝）林書豪。（記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕新北國王今天在主場新莊體育館克服開局0：14劣勢，靠林書豪全場29分包括末節11分，以93：83擊退高雄海神，在TPBL總冠軍賽取得3：2聽牌，週五（27日）到高雄巨蛋客場尋求拿下總冠軍金盃。

國王、海神在系列賽戰成2：2平手，回到主場的國王最大本錢是本季例行賽在主場拿下15勝3負，季後賽4戰3勝，堪稱最強主場。不過，國王此仗開局有點慘，找不到準星也陷入0：14落後，不過他們的老將洪志善、林金榜上場改變戰局，國王也在上半場結束變成44：36領先。

國王在第三節穩定發揮，且海神單節僅拿16分，國王也帶著雙位數領先進入第四節，海神在第四節靠36歲洋將艾德連續得分追近，林書豪也有所回應加上奧帝三分球，持續維持雙位數領先，尤其林書豪在第四節獨拿11分，也讓國王守住主場取得聽牌。

林書豪此仗投進4顆三分球，進帳全隊最高29分，頂替最佳洋將沃許本的奧帝攻下21分，桑尼斬獲12分，曼尼高拿到10分。

海神方面，艾德17分、克雷格15分、胡瓏貿13分、陳懷安11分、蘇文儒11分，但團隊共出現24次失誤，以及三分球命中率偏低，只能兵敗客場，週五回主場將背水一戰，力拚延長戰線。

林書豪。（記者廖振輝攝）林書豪。（記者廖振輝攝）

洪志善投進三分球慶祝。（記者廖振輝攝）洪志善投進三分球慶祝。（記者廖振輝攝）

桑尼上籃。（記者廖振輝攝）桑尼上籃。（記者廖振輝攝）

林書豪。（記者廖振輝攝）林書豪。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中