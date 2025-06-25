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中職》進帳暌違近2個月的勝投 李東洺總結上半季有檢討空間

2025/06/25 22:20

富邦悍將先發投手李東洺獲選單場MVP，隊友潑水慶祝。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手李東洺獲選單場MVP，隊友潑水慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將今天靠著先發投手李東洺5局無失分、林岳谷首局開轟，加上接手的林栚呈、賴鴻誠、富藍戈與張奕合力上演12上12下，終場2:0險勝樂天桃猿，拿下雙方本季對戰的第2勝。

李東洺今5局用94球、7次三振、2次四壞球。談到今天表現，他說：「其實這場比賽面對每局首位打者時，投得沒有那麼好，太多次讓打者上壘，面對次位打者才比較進入狀況，要感謝培峰的引導，幫助我盡量抓下出局數。」

和隊友合力上演連2場完封對手，李東洺說，投球任內比較專注在自己，沒有太多注意隊友的進攻，但他也提到，賽前開會時，大家都有討論與進步，幫助彼此在比賽中打出競爭力，是很好的方向。

李東洺的上一勝，是4月30日面對台鋼雄鷹，6局無失分之姿拿下本季首勝。兩勝之間間隔近2個月，李東洺說：「中間遇到個人狀況的問題，投球犀利度跟變化球的狀況下降，自己也是第一次遇到，教練有幫忙協助找問題才改善。」

評價自己上半季在輪值內的表現，李東洺認為尚稱合格，「主要是希望登板不要投不完，至少有幾場不錯。但還是希望可以穩定一點，包括吃局數能力等等，還有很大進步空間。」

富邦悍將先發投手李東洺（左）獲選單場MVP，賽後邀請捕手戴培峰（右）一起上台跳舞。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手李東洺（左）獲選單場MVP，賽後邀請捕手戴培峰（右）一起上台跳舞。（記者陳志曲攝）

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